Польша внесла в санкционный список 12 лукашистов 2 30.12.2022, 9:38

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фото: charter97.org

Названы фамилии.

Министерство внутренних дел Польши занесло в список лиц, «пребывание которых на территории страны нежелательно», еще 12 граждан Беларуси – чиновников режима Лукашенко, передает «Белсат» со ссылкой на МВД Польши.

В санкционный список попали белорусские чиновники, ответственные за репрессии внутри страны и содействие российской агрессии в Украине. Среди причин называется, в частности, преследование в Беларуси активистов Союза поляков, незаконный арест Анджея Почобута и Анжелики Борис, «другие враждебные действия режима в отношении Польши».

Санкционный список белорусов, пребывание которых в Польше нежелательно, пополнили 12 человек, в большинстве – «депутаты» «палаты представителей» или «совета республики».

Константин Дроздовский, член комитета по образованию, науке, культуре и социальному развитию в «совете республики».

Светлана Горваль, член комитета по экономической политике «палатки».

Денис Карась, член постоянной комиссии по промышленности «палатки».

Иван Мамайко, полковник милиции, «депутат» «палатки».

Сергей Рачков, председатель комиссии по международным делам «палатки».

Олег Рума, член комитета по национальной безопасности «палатки».

Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам «палатки», руководитель «парламентской» группы по «польско-белорусской дружбе».

Анна Семенюк, секретарь белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Сергей Стельмашок, «депутат» «палатки», член комитета по бюджету и финансам.

Игорь Тавтин, «депутат» «палатки», член комитета по здравоохранению и физической культуре.

Валерий Воронецкий, «депутат» «палатки», бывший заместитель министра иностранных дел (2006-2011).

Дмитрий Воронюк, бывший первый секретарь БРСМ.

Изначально санкционный список был создан МВД Польши в апреле 2022 года «с целью привлечения к ответственности лиц, содействующих войне», прежде всего – граждан России. Список является открытым и регулярно обновляется по решению польских властей.

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