HIMARS устроили оккупантам «жаркую» ночь в Алчевске, Кадиевке и Брянке 1 30.12.2022, 9:54

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Прицельные удары ВСУ по скоплению вражеской техники и живой силы попали на видео.

В ночь на 30 декабря украинская артиллерия нанесла серию прицельных ударов по скоплению вражеской техники и живой силы на Луганщине.

Местные паблики сообщают о «прилетах» в Алчевске, Кадиевке и Брянке.

При этом пропагандисты пишут, что ВСУ использовала системы РСЗО HIMARS.

Вначале враги подверглись обстрелу в Алчевске около 00:20. Местные паблики пишут, что всего было выпущено порядка 12 ракет.

Информацию подтвердили жители оккупированного Алчевска в чатах, сообщив о минимум 10 взрывах, которые они точно слышали.

А уже после 1:00 HIMARS пришли в гости к оккупантам в Кадиевке, где местные сообщают о трех «прилетах». Также четыре ракеты попали по врагу в Брянке.

Именно в этих населенных пунктах находится много мобилизованных, «вагнеровцев» и военной техники.

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