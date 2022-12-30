HIMARS устроили оккупантам «жаркую» ночь в Алчевске, Кадиевке и Брянке

HIMARS устроили оккупантам «жаркую» ночь в Алчевске, Кадиевке и Брянке1
- 30.12.2022, 9:54
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Прицельные удары ВСУ по скоплению вражеской техники и живой силы попали на видео.
В ночь на 30 декабря украинская артиллерия нанесла серию прицельных ударов по скоплению вражеской техники и живой силы на Луганщине.
Местные паблики сообщают о «прилетах» в Алчевске, Кадиевке и Брянке.
При этом пропагандисты пишут, что ВСУ использовала системы РСЗО HIMARS.
Вначале враги подверглись обстрелу в Алчевске около 00:20. Местные паблики пишут, что всего было выпущено порядка 12 ракет.
Информацию подтвердили жители оккупированного Алчевска в чатах, сообщив о минимум 10 взрывах, которые они точно слышали.
А уже после 1:00 HIMARS пришли в гости к оккупантам в Кадиевке, где местные сообщают о трех «прилетах». Также четыре ракеты попали по врагу в Брянке.
Именно в этих населенных пунктах находится много мобилизованных, «вагнеровцев» и военной техники.