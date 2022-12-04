Спецслужбы США объявили охоту на «вагнеровцев» 4.12.2022, 8:42

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Проводится операция мирового масштаба.

Ряд недавних событий, произошедших вокруг российской частной военной компании «Вагнера», позволяют предполагать, что американские и некоторые европейские спецслужбы объявили на эту организацию «охоту» мирового масштаба.

Прежде всего, речь идет, конечно, о бомбардировке неизвестными самолетами позиций «Вагнера» в ЦАР, где, вероятно, вербовали новых людей для участия в войне, а также объявлении ФБР в розыск основателя этой ЧВК Евгения Пригожина и назначение за него награды в размере 250 тысяч долларов. Не менее важно то, что в Конгресс США внесли законопроект о признании «Вагнера» террористической организацией. Об этом «24 каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он отметил, что все перечисленные события произошли ориентировочно одновременно, и это лишь видимые детали. Есть и другие инциденты, связанные с этой «охотой», в частности, таким может быть объявление в розыск Изабель душ Сантуш – самой богатой женщины России, согласно списку Forbes. Она возглавила этот список недавно – несколько лет назад, поскольку только тогда получила российское гражданство.

Изабель душ Сантуш является дочерью известного ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша, который был президентом Анголы с 1979 по 2017 год. Вторая фамилия этой женщины – Кукушкина – от матери Татьяны Кукушкиной, живущей в Лондоне россиянки, вдовы Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в июле 2022 года.

Шейтельман рассказал, что все состояние Изабель душ Сантуш – это деньги, полученные от грязных алмазов и грязной нефти, ведь Ангола занимает третье место в мире по объему запасов алмазов, и 16 место в мире по объему запасов нефти.

Казалось бы, при чем здесь российская ЧВК «Вагнера», однако без нее здесь, скорее всего, не обошлось. Дело в том, что в свое время Советский Союз помогал всяческим сомнительным режимам, в том числе на советских штыках стоял и режим Жозе Эдуарду душ Сантуша. Известно, что в Анголе даже были советские военные советники, и она, очевидно, так и осталась зоной интересов России, которая, по крайней мере, пытается сохранить свое влияние.

На связи Изабель душ Сантуш и «Вагнера» указывает и время, когда ее объявили в розыск. Это случилось именно на той неделе, когда произошли вышеупомянутые события, связанные с вагнеровцами, хотя это можно было сделать в любое время – основания для этого имели место уже не один год.

Но дело еще и в том, что грязные алмазы из Анголы – это один из источников заработка вагнеровцев, ведь российский бюджет не может финансировать частную военную компанию, потому что такие в России официально запрещены. Поэтому подданные Пригожина воруют алмазы в Анголе, воруют золото в ЦАР и таким образом финансируют сами себя.

«И вот когда это все так, ты смотришь – Африка, «Вагнера», грязные алмазы, а это их специализация. Я думаю, что без семьи душ Сантуш здесь не обошлось», – считает Шейтельман.

Что даст признание «Вагнера» террористической организацией

Политтехнолог объяснил, что по американскому законодательству Россию как государство можно объявить только спонсором терроризма, но и это, как выяснилось, по разным политическим причинам пока не выходит. А вот организацию, в частности такую как ЧВК, можно объявить непосредственно террористической, так же как признали, например, ХАМАС или ИГИЛ.

Статус террористической организации открывает ряд возможностей по борьбе с ней. Так, американская армия может даже бомбить позиции террористов, независимо от того, где они расположены. Кстати, как напомнил Шейтельман, армия США в свое время бомбила позиции «Вагнера» в Сирии, а вот позиции российских войск – не могла.

«Так им будет можно бомбить «Вагнера» где угодно. Теоретически будет можно бомбить «Вагнера» и на Донбассе, потому что это же не часть войны, это какие-то террористы. Вот США это примут (признание «Вагнера» террористической организацией – 24 канал), а мы пришлем доказательство: «Уважаемые США, мы обнаружили, что та самая террористическая организация действует вот здесь», – объяснил Шейтельман.

Он добавил, что, кроме того, вагнеровцев можно отлавливать по миру, ведь они покупают какое-то оружие, рассчитываются долларами, деньги проходят через банки, и все это можно отследить. Так, целую сеть людей Пригожина в разных странах можно будет арестовать и привлечь к ответственности, ведь они будут официально признаны террористами.

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