Путин планировал захватить Украину за 10 дней, а Зеленского убить 11 4.12.2022, 11:39

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Опубликован большой доклад Королевского института оборонных исследований Великобритании.

Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) опубликовал большой доклад о ходе российского вторжения в Украину с февраля по июль:

Россия планировала захватить Украину за 10 дней и подготовить аннексию к августу (символично, ведь в августе День независимости Украины).

Российская контрразведка подготовила списки:

1) украинских граждан, которые должны быть физически ликвидированы;

2) репрессированы;

3) нейтралов, которых можно было бы склонить к коллаборационизму;

4) коллаборантов.

Президента Зеленского и высшее руководство планировалось убить. Членов правительства — посадить. Пророссийские парламентарии должны были сформировать «Движение за мир».

Атомные электростанции планировалось использовать как базы, депо и командные центры, чтобы в случае чего угрожать Европе загрязнениями.

Захват Киева планировалось осуществить за счет отвлечения украинских сил на других направлениях. Отвлекающий маневр удался: к северу от Киева российские войска достигли преимущества в численности 12 к 1.

Украинская разведка полагала, что основной удар будет нанесен на Донбассе, а наступление на Киев будет отвлекающим маневром. Она изначально посчитала, что российских войск на севере будет недостаточно, чтобы эффективно окружить и изолировать город.

Украинцев сбили с толку и перехваты разговоров российских военных в белорусском Гомеле: они сами ничего не знали о планах, понятия не имели, что отправляются на войну, и не были готовы к крупным боевым операциям.

Но неразглашение информации о планах командования ВС РФ своим военнослужащим, в свою очередь, привело к тому, что российские войска были не готовы исполнять план эффективно.

План вторжения создавался небольшой группой высших лиц во главе с Путиным. Но до своих подчиненных они донесли план лишь за несколько дней до вторжения. А до тактических боевых единиц — лишь за несколько часов! Естественно, они не успели ни к чему подготовиться.

У российского командования не было никакого запасного плана на случай если что-то пойдет не так. Это стало ключевой ошибкой. Когда скорость вторжения стала заметно отставать от плана, положение российских войск постепенно начало ухудшаться, в то время как Украина мобилизовалась.

Другой крупной ошибкой России стала недооценка количества украинцев с боевым опытом и способности Украины провести мобилизацию. Оказалось, что за 8 лет войны через зону АТО прошло множество резервистов и они постоянно ротировались.

Недооцененной оказалась и численность украинской артиллерии. С марта 2014 года Украина сфокусировалась на восстановлении своих артиллерийских способностей, за это время ей удалось сформировать 5 артиллерийских бригад и отдельный артиллерийский полк плюс еще 1 артиллерийскую бригаду и 1 полк украинских ВМС.

В итоге преимущество РФ в артиллерии на раннем этапе войны не было таким значительным: 2433 артиллерийских стволов против 1176; 3547 РСЗО против 1680.

Но с 2014 года в российские диверсанты уничтожили 210 тысяч тонн украинских боеприпасов. Еще 70 тысяч тонн были израсходованы за 8 лет войны. Украинских боеприпасов хватало на 6 недель интенсивных боев.

При этом все украинские артиллерийские подразделения были снабжены беспилотниками, а также электронной тактической системой «Крапива». Это увеличило скорость разворачивания на 80%, время уничтожения незапланированной цели — на 66%, время на открытие контрбатарейного огня — на 90%.

Когда стало ясно, что вторжение будет с территории Беларуси, за 7 часов до вторжения Украина отдала приказ передислоцировать свои войска на север. Конечно, это было поздно. Многие войска не добрались и не успели подготовить позиции. Украинским войскам пришлось принять встречный бой.

Таким образом, России удалось завладеть инициативой на оперативном уровне. Но на тактическом российские военные, как говорилось ранее, были удивлены отданным им приказом.

Украина была удивлена действиями России на оперативном уровне. Но на тактическом военные ВСУ были куда лучше подготовлены, ведь воевали уже восемь лет. Это и решило исход первых 72 часов войны.

Уже на второй день вторжения украинские офицеры стали получать многочисленные сообщения с призывом Путина не сопротивляться и складывать оружие. Эта попытка воздействовать с помощью ИПСО провалилась, и это показывает, насколько Россия недооценила настрой украинской армии.

Плохо и несвоевременно проинструктированные российские войска не имели четкого понимания своего плана на тактическом уровне. Командиры среднего звена не понимали своей роли в общем замысле высшего командования.

Это не значит, что командиры среднего звена были безынициативными и не способными к принятию решений. Проблема в том, что у них не было полноты информации для принятия решений.

Отдельным российским подразделениям отдавали приказы двигаться колонной из пункта «А» в пункт «Б» мимо украинских войск. Иногда это приводило к тому, что они прибывали в пункт назначения даже без необходимого вооружения. Не говоря о том, что они не ожидали, что им доведется вступить в ожесточенный бой.

Многое было сказано и о проблемах с топливом, боеприпасами, коммуникациями, едой и картами. Бывало так, что российские подразделения даже не понимали, где они находятся.

Это помогало украинскому плану обороны: он заключался в заманивании российских войск на определенные позиции, где они уничтожались концентрированным артиллерийским огнем.

Но численное преимущество 12 к 1 на севере все равно несло угрозу на определенных участках. В частности, в Чернигове 1-я танковая бригада оказалась полностью окруженной без поддержки пехоты. В итоге круговую оборону заняла тероборона и наспех собранные резервисты.

С 2014 года Украина смогла обновить 500 танков, всего на вооружении у нее было 900. У России было 2800 + 400 танков ее прокси-войск («ЛДНР»). Основным украинским танком был Т-64, хотя Т-72 и Т-80 тоже использовался.

Но оказалось, что украинские танкисты намного лучше обучены. Украинцы хорошо владели тактикой непрямого огня (ведения огня по целям, которые находятся вне прямой видимости с огневой позиции, противоположностью является стрельба прямой наводкой). За 8 лет войны они отточили эти навыки.

В том же Чернигове украинцам помогла и лесистая местность, которая сковала передвижения российских войск и помешала им задавить массой.

Помог и улучшенный автомат заряжания, который повышал скорострельность украинских Т-64. В результате лесных боев на короткой дистанции в 100-200 метров украинцам удалось одержать вверх.

К третьему дню российскому командованию стало очевидно, что их план дал серьезную трещину. Российские сухопутные войска затормозили, встретив ожесточенное сопротивление.

Провалились и попытки российских спецслужб нейтрализовать украинское политическое руководство — критический элемент плана. Украинским ССО и контрразведке удалось идентифицировать, изолировать и уничтожить проникающие группы.

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