В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка 4.12.2022, 18:51

1,496

Есть погибшие.

В российском Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. По состоянию на вечер 4 декабря из дома эвакуированы 18 человек.

Об этом сообщает Baza.

Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых. Но в результате разбора завалов число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти человек.

По предварительным данным, причиной обрушения части многоквартирного дома мог стать взрыв газового баллона, или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.