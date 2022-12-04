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В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка

  • 4.12.2022, 18:51
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В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка

Есть погибшие.

В российском Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. По состоянию на вечер 4 декабря из дома эвакуированы 18 человек.

Об этом сообщает Baza.

Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых. Но в результате разбора завалов число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти человек.

По предварительным данным, причиной обрушения части многоквартирного дома мог стать взрыв газового баллона, или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.

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