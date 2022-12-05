Замкомандира полка Калиновского: Давно назрел вопрос о ликвидации режима Лукашенко 1 5.12.2022, 8:04

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Есть несколько сценариев.

Коротко о событиях минувшей недели, которая касается Украины и Беларуси. Украина разорвала соглашение с Беларусью в сфере исследования космического пространства. Это произошло недавно. Сама же страна увеличивает разрыв между властью и народом. Продолжаются репрессии и тирания. Еще одно знаковое событие за неделю: смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он якобы сохранял баланс отношений между Российской Федерацией и демократическим миром. Так вот теперь есть риск, что крен в сторону диктатуры будет еще большим. Подтверждение появилось незамедлительно: Александр Лукашенко собрал силовой блок на совещании, где обсуждал нужны ли дополнительные меры «по защите и обороне республики».

Вернуть Беларусь на путь демократического развития обещает полк имени Кастуся Калиновского. Но добровольцы пока в Украине в составе ВСУ ведут войну против Российской Федерации, а потом, после нашей победы, воинское формирование вернется на родину. Как воюет сейчас и как будут возвращать права избирателей в Беларуси, украинский «Обозреватель» обсуждает с заместителем командира полка Кастуся Калиновского Вадимом Кабанчуком.

- Приветствую вас, Вадим! Давайте начнем с темы, которую озвучили в анонсе, уточним, как вы относитесь к тому, что смерть одного из членов правительства самопровозглашенного президента Республики Беларусь в Украине пытались обернуть в некий заговор по ликвидации самого Лукашенко и что следующим будет именно он?

— Дело в том, что подобные режимы всегда вызывают некие конспирологические версии, теории, так как режим непрозрачен и очень закрыт. Часто бывает, что некоторые события, которые, может, естественным путем идут, но дают поле для таких размышлений и сплетен.

Хотя я не исключаю версию, что ему могли помочь, та же Москва. Потому что они Макея недолюбливали из-за того, что считали его таким псевдобелорусским патриотом, даже националистом. Потому что он там один раз вышел в белорусской вышиванке. А это уже, вы знаете, для Москвы — зашквар. Для меня это смешно, в плане того, что некоторые наши якобы оппозиционеры горюют по смерти такого великого «либерала» и «просвещенного деятеля», как Макей. На самом деле это составная часть, винтик диктатуры, которая десятилетиями гнобила и уничтожала все белорусское в Беларуси.

— Но все-таки мы знаем, что сам Лукашенко усилил свою охрану и поменял те лица, которые его охраняют, и свое окружение. Я заявил также это в анонсе: он собрал свою команду нелегитимную для того, чтобы обсудить, как усилить защиту республики. У меня в этом плане вопрос. На полномасштабное наступление со стороны Беларуси мы уже как бы сильно и не рассчитываем. Нас часто этим пугают и никак оно не может произойти. И мы знаем, что и сил не хватит, и скажем так, реализовать это будет уже практически невозможно. Но для чего сейчас был собран совет и почему опять поднимается риторика, что республику нужно от кого-то защищать?

— Дело в том, что они прекрасно понимают, что даже за то, что произошло с начала полномасштабной войны с февраля, им не простят ни украинский народ, ни мы белорусы, нормальные белорусы. Потому что, как бы он там ни говорил, что он не послал свои сухопутные силы на наземную операцию, но он помог инфраструктурно, помог развединформацией, помог топливом, помог лечением раненых. Сейчас он поставляет снаряды, военную технику, предоставляет свои военные полигоны.

И поэтому, с точки зрения участия, я думаю в Украине сомнения нет, что, как минимум, косвенно он принимает участие в этой войне.

Еще очень важный аспект — самый короткий путь наступления на Киев лежит с территории Беларуси, и это перманентная угроза для Украины. Пока существует этот диктаторский режим, который подписал всевозможные договора, в том числе военные с Российской Федерацией — это перманентная угроза для Украины.

Сценарии наступления, на самом деле, могут быть не только с участием белорусской армии. Лукашенко понимает, что армия к нему не совсем лояльна и абсолютно не хочет воевать с Украиной. Мы это знаем тоже. Он же может Путину это продавать, а Путин будет его всячески уламывать. Например, они могут сделать такую комбинацию, что белорусы пойдут вторым эшелоном. И вот первым эшелоном пойдут, возможно, войска России, которые они очень быстро могут сконцентрировать. Потому что, по нашей информации, сейчас они провели модернизацию железнодорожных путей, хотя у нас железнодорожные пути в Беларуси отлично работали и вся инфраструктура для гражданских целей нормально работала. Но вот у них может быть замысел для очень быстрой концентрации сил, они будут учитывать ошибки февраля, и поэтому им надо это производить в короткий промежуток времени.

— То есть, все-таки вы считаете, что они сейчас действуют в унисон. Я говорю о двух сумасшедших диктаторах и вариант, что возможна ликвидация Лукашенко и что это будет сделано руками России, сейчас маловероятен?

— Понимаете, если Путин его дожмет, если Путину будет так остро необходимо сухопутное участие белорусской армии, то это вопрос технический. Будет там Лукашенко или какой-нибудь другой Петушенко руководить формально Беларусью. Потому что сейчас уже мы говорим о том, что Беларусь находится под оккупацией. Это такая квазинезависимость, которая просто выгодна по определенным целям Путину, и они ее сохраняют. В том числе, есть версии как бы более страшные, для чего идет сохранение этой квазинезависимости Беларуси. Например, для того чтобы проецировать силу, в том числе, при помощи ядерного оружия.

— Да, но вы назвали действительно те сценарии, которые сейчас обсуждаются, как задействована сейчас и как может быть задействована Беларусь и ее территория. Но мы понимаем из открытых источников опять-таки, что около 15 тысяч белорусских военных могут согласиться на участие в боевых действиях. Понятно, что этого очень мало, но все-таки эти люди есть. И как вы, как военный человек, как белорус, пытаетесь ли вы с ними коммуницировать и есть ли какие-то информационные посылы к ним, как их остановить?

— Я понимаю, что разговор идет о неких добровольцах, которые добровольно сами согласятся принимать участие в войне. С этими ребятами разговор может быть только один и очень короткий — это их аннигиляция. Ну, кто успеет — пусть сдается в плен. Просто мы знаем, у нас есть информация по действительным белорусским бригадам, по белорусской армии в целом, что только двое из десяти военнослужащих готовы в какой-то мере принять участие в этой войне с Украиной, 8 человек этого не желает.

— Но как этих двоих, к примеру, это офицеры запаса Беларуси, как этих двоих убедить, что этого делать не нужно?

— А их убедят очень быстро 155 миллиметровые боеприпасы и Хаймарсы. А с остальными хлопцами у нас коммуникация будет налажена, и мы им технически обозначим, как перейти на нашу сторону или сдаться в плен, чтобы остаться в живых. У меня нет сомнений в том, что, если армия Беларуси перейдет кордон, то она очень быстро растворится и прекратит свое существование.

— Вы неоднократно говорили о том, что вы готовы стоять на первой линии с этой стороны и встречать, в том числе, и белорусов, и защищать территорию Украины от незаконного вторжения. Но все-таки, как вы считаете, мобилизация еще возможна или мы с помощью информационных каналов, вы с помощью своей системы коммуникации внутри с партизанами, с белорусами, которые понимают реалии этой войны, все-таки мы сделали все для того, чтобы мобилизация не состоялась и молодежь не отдавала своей жизни в угоду диктаторам?

— Безусловно, информационная составляющая очень важна, и мы уже сделали несколько обращений, и, мы знаем, ВСУ делали обращение о том, что не стоит втягиваться в эту войну. Но в то же время мы понимаем, что такое армия, тем более, армия в Беларуси. Это строго вертикально структура, которая, если дадут приказ — они этот приказ начнут исполнять. И вот у нас посыл именно к хлопцам, которые не захотят участвовать в этой авантюре. Технически мы им обозначим, как им сдаться или перейти. Те же, кто, вот эти двое из десяти, которые захотят показать свою удаль молодецкую, — думаю, их приключения в Украине быстро закончатся.

— Ваша встреча земляков на границе будет обозначать автоматически, что вы идете дальше, вы входите в Беларусь и идете к основной цели — ликвидация Лукашенко и его режима или нет? Или мы будем работать здесь, на территории Украины до победы, а после этого будет условный вход ваш на территорию Беларуси?

— Мы являемся военнослужащими украинской армии и у нас строгое вертикальное подчинение, поэтому я не могу говорить, что и каким-то образом. Мы можем попасть на территорию Беларуси в том случае, если ВСУ решит перенести боевые действия на территорию Беларуси. Будет ли это в результате контрнаступления или это будет уже какой-то план по деоккупации Беларуси, но мы готовы идти впереди на острие, и мы это говорим нашему руководству.

Но в то же время мы помним славные партизанские традиции белорусского народа и сейчас там есть люди, которые готовы уже не шариками и цветочками, а с чем-то более серьезным начать деоккупацию страны. Понятно, что для людей нужен определенный триггер, определенные события. Этим триггером может быть начало наземной операции. Потому что у меня нет сомнений, что они будут остановлены в приграничной полосе, затем последует разгром и откат назад.

Я думаю, давно уже назрел этот вопрос, он даже перезрел. О том, чтобы ликвидировать этот режим, который просто является марионеточным по своей сути и представляет перманентную угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

— Давайте поговорим о том, что происходит внутри страны. Потому что вы еще раз подчеркнули, что действительно вы в составе ВСУ. Но мы часто слышим о том, что есть проблемы с легализацией белорусов в наших войсках, получением гражданства, статусом участника боевых действий. Непонятно, как действовать в ситуации, когда белорус попал в плен. А мы знаем, какие ужасные последствия его ждут в республике. Как вы сейчас себя чувствуете на территории Украины, насколько сильно взаимодействие с ВСУ на высоком уровне и что нужно было бы улучшить?

— Мы имеем военные билеты. И фактически военный билет заменяет вид на жительство в Украине. Никаких проблем каких-то правовых, юридических у наших ребят нет, кто на контракте с ВСУ. Есть определенная часть белорусов, которая по тем или иным причинам не могут подписать контракты: да, у них есть определенные проблемы, потому что в огульном представлении, что белорусы являются союзниками России и вот попадаются, в том числе, активисты-волонтеры, которые помогают на самом деле Украине. Мы артикулировали перед той же Верховной Рады Украины эту проблему.

— То есть, этот диалог есть, вас слышат и руководство страны Украины понимает, какие шаги нужно сейчас предпринимать?

— Безусловно. Нельзя грести белорусов под огульную гребенку. Потому что Беларусь очень разная, и у нас большинство населения на самом деле против этой войны, против того, что это происходит. Просто очень тяжело гражданскому обществу Беларуси. Это, знаете, как сравнить, например, с Донецком. Ну, нельзя же этих орков из Донецка выгнать при помощи мирных демонстраций, мы это все понимаем.

Примерно такая же ситуация в Беларуси, но есть существенное отличие: большинство населения Беларуси не поддерживают режим Лукашенко и, соответственно, они не поддерживают режим Путина. Они про это знают и у нас там тысячи политзаключенных. Они таким образом зачищают предполье, зачищают свои тылы. Потому что они понимают, что есть для них огромная угроза народного восстания.

— Еще я немного уточню по поводу пленных. Потому что мы знаем, что такие случаи есть. Не так много белорусов попало в плен, но все же. В одном из предыдущих эфиров мы просто констатировали то, что на родине этого военного ждет смертная казнь. Как быть и какие вы видите шаги сейчас, чтобы эти ребята возвращались на территорию Украины и таким образом спасали свои жизни?

— Да, мы этот вопрос поднимали и держим на контроле. У нас сейчас двое наших парней в плену находятся. Попали в плен под Лисичанском. У нас сейчас нет достоверной информации, что с ними происходит. Потому что были только два коротких видео одного и второго, орки выставляли. Мы всячески контролируем эту ситуацию, и мы понимаем, что есть какие-то списки на обмен и есть, скажем, приоритетность обмена. Мы стараемся, чтобы про наших ребят не забыли и постоянно поднимаем эту тему.

— Тогда возвращаемся, знаете, к тем рискам, которые постоянно есть со стороны Республики Беларусь, и сегодня вы опять-таки подчеркнули, что это не только обмен живой силой, но это обмен техникой и теми запасами на складах, которые есть в Беларуси. Как вы можете оценить ситуацию, вот на складах еще много или уже все было передано на восточную часть линии фронта и далее русской армии для того, чтобы атаковать территории Украины?

— Мне тяжело судить, именно количественные оценки давать, потому что со времен, уже когда прекратил существование Советский Союз, очень много оружия Лукашенко продал. Но мы знаем в то же время, что Белорусский военный округ был один из самых сильных в Советском Союзе и у нас были очень большие склады вооружения, техники. Какая-то часть там еще есть, они передают.

Мы знаем даже географические места, откуда вывозятся постоянные эшелоны. Здесь получается для Путина логистическое плечо короче, чем везти откуда-то из-за Урала. И, возможно, на белорусских базах хранения эта техника немного была в лучшем состоянии, чем в России. Но опять-таки, это техника времен Советского Союза. Этим машинам по 40-50 лет. Мы понимаем, что для современных средств поражения — это просто металлолом.

— Вадим, мы входим в зиму и сейчас военные эксперты в Украине говорят о том, что это будет определенный перелом, как ведутся боевые действия и какой будет сценарий дальше. Как вы считаете, видя то, что происходит на линии фронта, мы замедлимся, мы будем ждать весеннего прорыва или же у нас есть и силы, и возможности, и средства для того, чтобы в таком же активном режиме вытеснять врага с наших территорий, прогонять его и зачищать оккупированные территории?

— Боевой дух украинской армии высок. Но отличие теперешней погоды от лета в том, чтобы исчезла зеленка. Стало тяжелее проводить наступательные операции. Потому что фактически нет эффекта маскировки. И как раз на этом этапе Украине как никогда нужна тяжелая техника для того, чтобы проводить эффективные наступательные действия и экономить просто живую силу. Происходит уничтожение целей, происходит размягчение линии фронта.

Украинцы прекрасно умеют задействовать стратегию непрямых действий, когда дальнобойные средства поражения и высокоточное оружие все-таки делает свое дело. Постепенно-постепенно мы перемалываем их, и вот отступление с Херсона это показывает. Они пытаются этими чмобиками своими сейчас закрывать прорехи. Но это у них не очень сильно выходит. И вот если их поддавливать даже зимой, у них же проблемы на самом деле огромные логистические, они наименее готовы к зимним условиям. Это даже видно по пленным, в чем они одеты, какая экипировка. Поэтому украинское руководство, я думаю, понимает этот фактор, учитывает, что поддавливать их надо.

Путин постоянно просит почему перемирия? Потому что ему на самом деле нужна эта передышка, несколько месяцев, чтобы как-то прийти в себя, как-то их переформатировать. Основной костяк российской профессиональной армии выбит на сегодняшний день.

— Ну что же, наш проект называется «Обозреватель. Беларусь». Мы в каждой программе все-таки стараемся больше говорить о том, как внутри вашей страны менять ситуацию, как возвращать к демократии и вот все-таки помимо того, что вы воюете внутри Украины вместе с ВСУ, вы заявили о политических амбициях, которые могут проявиться, в том числе, и после нашей победы. Но я опять вернусь, этот вопрос, он немножко такой с провокацией, но я еще раз его задам вам. Будете возвращаться в камуфляжной форме с оружием или все-таки уже в пиджаках и будете возвращать демократию, будучи уже политиками?

— Мы готовы для одного и для второго сценария. Для нас это не принципиальный вопрос, больше технический. Если режим Лукашенко рухнет каким-то образом в результате победы Украины, я имею ввиду на территории Украины, ну окей, хорошо — вернемся в пиджаках.

Если нет — вспомним и восстановим белорусские традиции, партизанство. Люди там к переменам готовы. Мы это знаем по 2020 году. Вся Беларусь вышла и протестовала. Такого в истории у нас не было. В этот раз, когда осуществится еще раз выход людей, уже есть сила, которая физически сможет защитить. Никакого избиения народа там мы больше не допустим.

— Я почему еще раз ставлю этот вопрос. Потому что в комментариях под нашими видео мы часто видим, как люди пишут, что происходит некая патовая ситуация. Добровольцы пошли в Украину, политики уехали в Европу и осталось только местное население, которое запугано репрессиями, запугано тюрьмами. И вот в этой патовой ситуации, наверное, уже без оружия и без вашего входа с оружием в Беларусь не обойдется.

— К сожалению, я прогнозировал эскалацию конфликта и что мобилизации будут происходить, и Беларусь будет втянута в эту общую мобилизацию. Это же мы понимаем, когда мобилизация — это знак равно большая война. Конфликт будет эскалирован на весь регион и Беларусь будет втянута, в том числе, и в наземные боевые действия. И здесь уже какая будет ответная реакция ВСУ? Я думаю, что боевые действия будут перенесены на территорию Беларуси, и это даст возможность в конце концов поставить точку с деоккупацией и вообще с этим режимом, с диктатурой. Кстати, это может вызвать необратимые последствия в самой России, потому что, когда они увидят, что единственный их военный союзник— все, то, в принципе, это может вызвать эффект домино.

— Ну а вы считаете, что все-таки он единственный? Потому что мы знаем откуда сейчас поступают в Россию БПЛА, мы понимаем, что есть попытки получить ракеты из других изолированных, скажем так, стран или все-таки Беларусь — это единственный такой, знаете, проверенный партнер, если можно так сказать?

— Ну здесь же география и армия присутствует. Потому что, в принципе, закупать оружие они могут по всему миру, через третьи страны, обходя санкции и так далее. А вот именно поддержка живой силы и Беларусь — это фактически плацдарм, это такой выступ, который угрожает одновременно Прибалтике, Польше, Украине. И для Путина это очень удобный плацдарм для постоянного проецирования силы на весь регион. Вот поэтому у меня такие прогнозы, может быть, мрачные, что все равно Беларусь будет полем боя, в том числе.

— Ну что же, Вадим, я хочу сказать спасибо, что вы нашли время пообщаться с нами. Мы желаем, чтобы с минимальными потерями вы помогли нам прийти к победе. Ну, и дальше, я думаю, что вся Украина поддержит вас в намерениях вернуть демократию в Беларусь или же наладить ее. Потому что режим просуществовал слишком долго, десятилетиями. И чтобы мы вместе входили в большую европейскую семью.

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