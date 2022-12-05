Ученые сфотографировали галактику, которую можно увидеть с Земли 1 5.12.2022, 12:35

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иллюстрационное фото

Галактика SMC находится в 200 тысячах световых лет от нас.

Ученые с помощью космического телескопа Hubble сфотографировали галактику SMC, которую можно увидеть с Земли. Снимок опубликовали на сайте обсерватории.

На фото запечатлели большое количество ярких звезд. В центре снимка находится плотное скопление звезд: пять оранжевых, а остальные - синие.

Отметим, что SMC - карликовая галактика и одна из ближайших соседей Млечного Пути. Она расположена всего в 200000 световых лет от нашей планеты. Эта впечатляющая галактика составляет пару с Большим Магеллановым Облаком. Оба объекта видны из южного полушария, а также из некоторых северных широт.

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