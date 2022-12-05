Отец Марии Колесниковой увиделся с дочерью в колонии 1 5.12.2022, 18:33

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Мария Колесникова

10-минутное свидание проходило под присмотром врача и силовиков.

Александру Колесникову разрешили увидеть дочь Марию и убедиться, что она жива. Политзаключенная похудела, у нее пока что мало сил. Об этом сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

10-минутное свидание проходило под присмотром врача и сотрудников колонии. Марию еще на выходных перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию — сейчас она находится в медицинском стационаре. Еще не менее 10 дней она будет находиться под присмотром врачей. Диагноз — прободная язва.

Мария Колесникова попросила передать врачам больницы скорой помощи, которые спасли ей жизнь, огромное спасибо.

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