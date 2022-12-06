«Вывозили людей в трупных мешках пачками» 7 6.12.2022, 9:41

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фото: reuters

Как в Беларуси «победили» ковид

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» спросил читателей, как их семьи пережили пандемию. Белорусы отвечают Лукашенко, который заявил о победе на COVID-19.

Вот всего три истории, каждая из которых показывает весь трагизм и ужас произошедшего в Беларуси.

«Вот моя история:

1. Весна 2020: на работе большое количество всяких волонтерских акций: покупка материалов, пошив защиты для медиков, перечисления денег, закупка масок для больниц и куча всего другого.

2. Август 2021: ковид добрался и до меня. Высокая температура, все тело как в мясорубке… Иду в поликлинику, прошу сделать КТ - надо было видеть того молодого врача (мне было его и жалко и стыдно за него одновременно) - что-то в компьютере ищет, что-то мямлит, опять ищет, и все это для того, чтобы отказать в КТ. Отправил только на рентген…В итоге, просто отлеживалась дома и молилась, чтобы организм справился… он меня не подвел, за исключением того, что до сих пор проблемы с запахами и вкусами :-)».

«Работаю в реанимации. В период волн вывозили людей в трупных мешках пачками, только за смену могло доходить до 12 человек, а летальных исходов по псевдостатистике было 10 ПО СТРАНЕ, чушь полная. Все отделение сидели на успокоительных/ антидепрессантах. Не вывозили всю ситуацию, большинство после последней волны уволилось».

«Соседка моей матери умерла от ковида. Причина смерти другая. Моя мать в больнице с переломом ноги заразилась ковидом. Сутки на аппарате - умерла. Причина смерти - сердечная недостаточность. Так и победили ковид…».

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