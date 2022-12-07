РФ эвакуировала стратегические бомбардировщики из-под Саратова после удара украинских дронов 7.12.2022, 3:39

Перемещены как минимум шесть бомбардировщиков.

Как минимум шесть стратегических бомбардировщиков переместили с базы в Энгельске в неизвестном направлении после удара украинского беспилотника. На это обратил внимание журналист расследовательскчого проекта «Схемы» Кирилл Овсяный, изучив спутниковые снимки.

В понедельник, 5 декабря, беспилотники напали на аэродромы Энгельс-1 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, взрыв в Энгельсе «повредил обшивку корпуса двух самолетов», а на другом аэродроме погибли трое и были ранены четверо военных. Между тем, Энгельс-1 находится более чем в 750 км от границы Украины, Дягилево — менее чем в 600 км.

Киев не стал напрямую подтверждать, что атаку на базу совершили ВСУ. «Земля круглая. <…> Если что-то запускается в воздушное пространство других стран, раньше или позже неопознанные летающие объекты вернутся в пункт вылета», — написал в Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Прежде считалось, что украинские беспилотники не могут атаковать цели на таком далеком расстоянии. Как минимум в одном из двух случаев удар был нанесен с помощью спецназовцев, которые находились неподалеку от аэродрома и помогли навести беспилотники на цель, рассказал The New York Times (NYT) высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Атаку могли совершить и беспилотником дальнего действия Ту-141, который ранее использовала Украина, — сказал американскому Forbes Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским беспилотникам.

«Мы знаем, что он может летать на большие расстояния, так как по крайней мере один из них разбился в Хорватии. Некоторые из них могут все еще находиться в распоряжении украинской армии», — сказал Бендетт.

Более загадочным Бендетт считает то, почему российские ПВО не смогли его перехватить. После атаки беспилотников на российскую авиабазу Саки в Новофедоровке в августе с социальных сетях распространился мем с надписью «What Air Defense Doing?» («Что делает ПВО?»). Имелось в виду, почему российские ПВО не могут справиться с дронами ВСУ. С тех пор такие атаки украинских беспилотников повторялись много раз. Бендетт говорит, что нет внятного объяснения тому, почему российские зенитно-ракетные комплексы так плохо справляются.

«Этот дрон — если это был дрон — беспрепятственно пролетел сотни километров. Возможно, в российской ПВО есть бреши», — сказал Бендетт. По его словам, могут быть проблемы в соединениях ПВО, которые засекли беспилотник, но приняли его за дружественный.

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