Ученые выяснили, для чего анкилозаврам на самом деле были нужны хвостовые булавы 1 7.12.2022, 12:41

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Открытие изменило прежнюю точку зрения.

Анкилозавр, развернувшийся боком к свирепому хищнику и готовый нанести ему страшный удар тяжелым хвостом, — это, можно сказать, некое палеонтологическое клише, которое можно встретить в массе книг и фильмов о динозаврах. Зная о том, со сколькими плотоядными видами эти мирные травоядные уживались на одной территории, логично предположить, что им требовалось мощное оборонительное оружие.

Хотя схватка анкилозавра с тираннозавром выглядит захватывающе в глазах любителей доисторической жизни, новые данные, однако, свидетельствуют, что куда чаще бронированные динозавры обращали свое оружие против друг друга. В частности, изучив панцирь динозавра зуула (Zuul crurivastator), исследователи из США и Канады обнаружили, что часть его внушительных шипов сломалась, но затем травмы зажили. Поскольку были повреждены только шипы по бокам туловища, ученые предположили, что эту травму нанес не хищник, ведь в таком случае рана располагалась бы сверху.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Хвост зуула достигал трех метров в длину: задняя его часть была жесткой, как рукоятка, а на самом конце разрасталась парой костяных шаров, напоминающих кувалду. Иронично, что видовое название динозавра — crurivastator — в переводе означает «крушитель голеней»: описавшие динозавра палеонтологи предполагали, что он использовал хвост для защиты от крупных хищников.

Теперь, похоже, основное назначение хвостов анкилозавра придется пересмотреть: хотя, вне всяких сомнений, защищающийся динозавр мог пустить свою булаву в ход против наступающего врага, основным ее назначением, как и у оленьих рогов, было не покалечить хищника, а одолеть соперника, претендующего на занятую территорию или готовую к спариванию самку.

Существуют и другие доказательства драчливости анкилозавров, такие как сломанные и зажившие ребра или поврежденные хвосты. Конечно, причины у подобных травм могли быть самые разные — например, во время наводнения подхваченного течением анкилозавра швырнуло о скалы, — но по крайней мере часть из них нанесли разъяренные соперники, размашисто колотящие друг друга булавами.

К слову, любопытно, что спустя много миллионов лет после вымирания анкилозавров гигантские броненосцы дедикурусы тоже обзавелись булавой на конце хвоста и, судя по характерным переломам панциря, использовали это оружие друг против друга. Впрочем, это не особо удивительно, ведь природа нередко решает похожие задачи схожим способом: то, что сработало с анкилозаврами, впоследствии пригодилось и млекопитающим.

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