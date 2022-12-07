В Беларуси в один момент подорожали доллар и евро 7.12.2022, 13:37

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Белорусский рубль сдал позиции ко всем основным валютам.

В Беларуси заметно подорожали доллар и евро.

Об этом стало известно по результатам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Сайт Charter97.org публикует новые курсы валют:

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 декабря доллар и евро подорожали.

Доллар — до 2,4824 рубля (курс вырос на 0,25%).

Евро — 2,5908 рубля (подорожал на 0,37%).

Курс российского рубля вырос до 3,9373 рубля за 100 российских рублей (на на 0,07%).

Юань подорожал на 0,47% — до 3,5483 рубля за 10 юаней.

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