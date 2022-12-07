Путин: «Спецоперация» может стать длительным процессом

Путин: «Спецоперация» может стать длительным процессом15
- 7.12.2022, 18:09
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Глава Кремля признал провал российской армии в Украине.
Глава Кремля Владимир Путин косвенно признал провал российских войск в Украине. Во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил, что война в Украине может стать «длительным процессом».
«СВО, может, и длительный процесс,.. но появление новых территорий — значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну, чего уж там греха таить: и Азовское море стало внутренним морем РФ... Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — сказал глава Кремля.
Сайт Charter97.org писал, что Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) опубликовал большой доклад о ходе российского вторжения в Украину. Россия планировала захватить Украину за десять дней.