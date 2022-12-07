ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину «Выстрел» 2 7.12.2022, 18:27

3,428

От прямого попадания броневик загорелся.

Бойцы ВСУ эффектно уничтожили редкий российский броневик «Выстрел» (КамАЗ-43269).

Это первое упоминание о такой машине за последние 9 месяцев. Ранее о попадании в «КамАЗ-43269» сообщалось только в 2015 году.

Филигранной работой отличились бойцы 54-й ОМБр ВСУ, которая дислоцируется в Бахмуте Донецкой области.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал кадры, на которых военная техника оккупантов показала, как ярко может гореть при прямом попадании в нее снаряда от ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».