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ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину «Выстрел»

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  • 7.12.2022, 18:27
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ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину «Выстрел»

От прямого попадания броневик загорелся.

Бойцы ВСУ эффектно уничтожили редкий российский броневик «Выстрел» (КамАЗ-43269).

Это первое упоминание о такой машине за последние 9 месяцев. Ранее о попадании в «КамАЗ-43269» сообщалось только в 2015 году.

Филигранной работой отличились бойцы 54-й ОМБр ВСУ, которая дислоцируется в Бахмуте Донецкой области.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал кадры, на которых военная техника оккупантов показала, как ярко может гореть при прямом попадании в нее снаряда от ВСУ.

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