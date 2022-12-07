ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину «Выстрел»2
- 7.12.2022, 18:27
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От прямого попадания броневик загорелся.
Бойцы ВСУ эффектно уничтожили редкий российский броневик «Выстрел» (КамАЗ-43269).
Это первое упоминание о такой машине за последние 9 месяцев. Ранее о попадании в «КамАЗ-43269» сообщалось только в 2015 году.
Филигранной работой отличились бойцы 54-й ОМБр ВСУ, которая дислоцируется в Бахмуте Донецкой области.
Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал кадры, на которых военная техника оккупантов показала, как ярко может гореть при прямом попадании в нее снаряда от ВСУ.