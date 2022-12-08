Не продержался на фронте и недели: в Украине ликвидировали боевика из отряда «Ахмат» 8.12.2022, 9:55

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Оккупант развелся с женой и в отместку «бывшей» отправился на войну.

Недели не пробыл на фронте в Украине и был ликвидирован ВСУ 31-летний российский оккупант Артем Богданчиков из Еманжелинска.

29 сентября он отправился на фронт в составе отряда «Ахмат» как «доброволец», а уже 4 октября стал «200-м». Об этом российским СМИ рассказала его бывшая жена Дарья, сообщает Charter97.org.

У Артема был сын, но с женой он не жил. В августе он развелся с женой и уже в сентябре решил идти добровольцем на фронт.

«Может, он в отместку мне пошел туда или что-то доказать, но он автомат последний раз держал в 18 лет, когда в армии служил. Его сразу же отправили. Он погиб спустя пять дней после отправки. Не понимаю, почему так происходит. Он мне звонил последний раз 4 октября, и все, потом больше не выходил на связь», - рассказала Дарья.

Женщина рассказала, что обращалась к главе Чечни Рамзану Кадырову, в военную прокуратуру. Бывшего мужа удалось разыскать только спустя 53 дня, 1 декабря его привезли в Еманжелинск и там же 3 декабря похоронили.

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