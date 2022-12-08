ВСУ впервые показали, как громят оккупантов из уникального французского гранатомета

ВСУ впервые показали, как громят оккупантов из уникального французского гранатомета1
- 8.12.2022, 10:11
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Оружие гораздо эффективнее советского аналога, используемого в армии РФ.
ВСУ впервые начали применять на фронте французские минометы MO-120-RT. Их появление в Украине заметил ресурс Ukraine Weapons Tracker в Twitter в начале декабря.
«Впервые замечен нарезной миномет МО-120-РТ калибра 120 мм у украинских военных», - сообщил ресурс.
Он уточнил, что данные установки бьют реактивными боеприпасами и способны поражать цели на расстоянии до 13 км.
Это гораздо лучше, чем советский аналог 2Б11, у которого дальность поражения составляет всего 9 км.
По данным ресурса, миномет, который засветился на фото, украинские войска получили из Италии.
Отметим, что МО-120-РТ находится на вооружении армии Франции, Корпуса морской пехоты США и Вооруженных сил других стран.
Считается одним из самых лучших в своем классе, ценится за надежность и высокую эффективность.
Данный миномет участвовал в войне в Персидском заливе, в Афганистане, в Ираке и в прочих конфликтах высокой боевой интенсивности.
Для обслуживания одного МО-120-РТ требуется 4 военнослужащих.