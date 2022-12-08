«Не дай Бог заболеть!»: белоруска пытается выжить на одну зарплату с двумя кредитами и долгами 2 8.12.2022, 12:30

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Каждый поход в магазин становится все ощутимее.

Асе 28 лет. Она живет в Минске на съемной квартире и работает бухгалтером уже 7 лет. За это время ее зарплата выросла с 600 рублей до 1300 (около 515$ на дату публикации материала) – но этой суммы, по словам девушки, ей катастрофически не хватает. Цены растут, каждый месяц нужно выплачивать два кредита, из-за этого постоянно приходится брать взаймы деньги у друзей, пишет citydog.io.

И, может быть, самое главное: ей психологически сложно что-то менять – это Ася выяснила на сеансе у психолога.

Кредиты: «Наличие «не своих» денег очень расслабляет»

– Минск для меня не родной город, поэтому сразу после университета я начала снимать квартиру. Зарплата на первых порах была совсем небольшой, и постоянное безденежье подвело к такому банковскому кредиту.

И сейчас у меня два кредита: потребительский на 1800 рублей и «Халва», которой я пользуюсь каждый месяц. И если изначально она у меня была на всякий случай или для больших покупок вроде сапог или пальто, то со временем я стала рассчитываться ею и за продукты. Вот и получается, что теперь каждый месяц я живу в долг у банка. Несколько раз я пыталась выбраться из этого болота, но оказалось, что наличие «не своих» денег очень расслабляет, – и я снова и снова позволяю себе не сильно экономить.

Таким образом, каждый месяц после получения зарплаты я почти половину (500–650 рублей) кладу на «Халву» и еще 80 рублей плачу за потребительский кредит. В нем, кстати, возобновляемая линия, поэтому после снятия процентов около 60 рублей я могу снова снять – и каждый раз их снимаю, так что по этому кредиту так ничего и не погасила до сих пор. «Халвой» тоже приходится пользоваться постоянно: пока все оплатишь, на жизнь уже и не остается.

Плюс висит 250 рублей долга другу – расплатиться пока не получается.

Ежемесячные платежи: аренда, коммуналка, интернет, проездной – почти 500 рублей

Ася живет одна и снимает однокомнатную квартиру за 255 рублей в месяц. Дополнительно около 70 рублей уходит на оплату коммуналки, еще 40 – на интернет и телевидение (ТВ, к слову, девушка собирается отключать, в том числе и из-за дороговизны; без него нужно будет платить только за интернет – 20 рублей).

Еще 40 рублей уходит на безлимитный проездной на метро, 20 рублей – на мобильную связь, около 100 рублей – на обязательные лекарства.

– Плюс нужно покупать всякие кремы, порошки, зубную пасту и другие средства гигиены – на все это уходит еще около 60 рублей каждый месяц. Часто на все необходимое не хватает, и я лезу в долги у друзей. Сразу после зарплаты отдаю – в среднем это еще минус рублей 60, – добавляет девушка.

Периодические расходы: один день рождения – еще минус 100 рублей

– Одежду себе я покупаю очень редко, потому что на нее, как правило, уже ничего не остается. Даже с учетом того, что у меня есть небольшой дополнительный доход (около 100 рублей в месяц) от преподавания танцев. Обычно я трачу эти деньги на какие-то необходимые процедуры вроде лазерной эпиляции или просто на то, чтобы прожить еще неделю.

А не дай бог заболеть! Это нужно снова потратить кучу денег на лекарства (у меня это все за «Халву»). А хочется же и без болезней и витамины купить, и к косметологу сходить, и маникюр сделать – но зачастую на все это просто не остается средств.

Ну, и дни рождения друзей и родных никто не отменял. Кажется, только соберешься что-то отложить, как какой-нибудь праздник случается. На подарок уходит рублей 60. Еще плюс-минус столько же, чтобы где-то посидеть отметить. Итого еще минус сотка (и это минимум).

А танцы? Абонемент стоит 80–90 рублей в месяц. Мастер-классы – от 50 рублей. Хоть и люблю это очень, не всегда могу себе позволить. И так получается, что живу в минус.

Еда: каждый поход в магазин становится все ощутимее

В магазин Ася ходит каждый день. Говорит, что каждый раз чек получается минимум на 15–20 рублей, иногда на 30–40.

– Я как-то прикидывала, почему деньги утекают просто как вода. И поняла, что много трачу на еду. А питаюсь при этом плохо. Нет какой-то системы или четкого плана по меню, поэтому в рабочее время перебиваюсь перекусами или иду в столовую – а это не особо бюджетно. В день уходит в среднем 15–20 рублей. Если умножить это на пять рабочих дней и четыре недели в месяц, получается 300–400 рублей. Домой тоже хочется купить что-то вкусное, но те же фрукты сейчас очень дорогие.

Еще и цены постоянно растут. При этом из-за того, что я живу постоянно в долг, сразу я не чувствовала, что все дорожает. Но со временем каждый поход в магазин становится все ощутимее для кошелька. Те же макароны стоят уже 5 рублей! А это обычная пачка на два раза поесть.

Работа: прибавки ждать не приходится, сменить пока тоже нет возможности

– Возможно, смена работы меня бы как-то взбодрила и пробудила желание что-то делать или что-то менять. Но если идти на такую же должность, то деньги будут такими же. Можно, конечно, найти и бόльшую зарплату, но это уже и характер работы посерьезнее, и зона ответственности совсем другая. А я на самом деле не хочу работать бухгалтером. Пока делаешь все задачи на компьютере, накапливается много бумажной работы, которую я не люблю, – и это все как снежный ком.

Прибавки в этой компании ждать не приходится, хотя я бы чувствовала себя намного комфортнее, если бы зарплата у меня была, скажем, 2000 рублей. Но пока я даже не представляю, где могла бы зарабатывать такие деньги без какого-то нового обучения в сфере, схожей с IT.

Стыд: «Можно было много чего изменить, а я прос*ала молодость»

– Мне очень стыдно, что в свои годы у меня такое существование – с перебивками. Отложить ничего не получается, о путешествиях даже речи не идет, – признается Ася. – Каждый раз, когда встречаю знакомых, которых давно не видела, понимаю, что на вопрос «как дела?» даже ответить нечего, потому что, по сути, у меня ничего особо не меняется, кроме растущих долгов. Я смотрю на себя как будто со стороны и говорю, что за это время ведь можно было много чего изменить. А я прос*ала молодость: ни одежек красивых, ни путешествий, ни развлечений.

Понятно, что не у всех друзей все в шоколаде. Но я-то смотрю на тех, у кого все хорошо. А потом думаю: зато какой ценой им это все дается! Чтобы прилично зарабатывать, нужно много работать. Это очень сложно психологически, а я бы не хотела так сильно напрягать здоровье. С другой стороны, из-за такой жизни сильная тревожность, что тоже плохо.

Иногда приходится просить помощи у родителей – хотя я этого стараюсь избегать. Мне, наоборот, хочется для них что-то покупать, делать подарки. А я не всегда даже на день рождения могу им что-то приготовить.

Попытки все исправить были (с точки зрения финансовой грамотности), но по-настоящему такой целью я не задавалась. И сейчас понимаю, что к такому образу жизни уже просто привыкла.

Однажды я была на сеансе у психолога, и она помогла мне понять, откуда ноги растут. В какой-то момент моя психика поняла, что мне будет сложно решать проблемы, куда-то стремиться, идти в огонь, – и решила меня защищать. Потому что жить худо-бедно куда проще, чем все эти тяготы, ведущие к лучшей жизни. Мол, живем же как-то – ну, и дальше так проживем!

Плюс мне очень мешает то, что я постоянно жду, что мне принесут готовое на блюдечке с голубой каемочкой. А не несут ведь.

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