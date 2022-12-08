Стало известно, на какие вопросы надо ответить белорусам для получения ВНЖ в Литве 4 8.12.2022, 13:43

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Опросник касается и национальной литовской визы.

В распоряжении редакции «Зеркала» появился опросник, который необходимо заполнять россиянам и белорусам для получения национальной визы Литвы и ВНЖ этой страны.

В анкете просят ответить на вопросы об образовании, предыдущих местах работы, службе в армии, деловых связях, контактах с госучреждениями стран НАТО и ЕС. Также спрашивается о доступе к секретной информации и связях со службами разведки и безопасности страны происхождения или другого государства (кроме Литвы).

Два заключительных вопроса анкеты касаются российской агрессии в Украине. В пункте 10 заявителям необходимо ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы военные действия, проводимые Российской Федерацией на территории Украины?», а в пункте 11 — «По вашему мнению, кому принадлежит Крым?».

Напомним, для граждан России и Беларуси, которые желают получить вид на жительство в Литве или даже национальную визу, ввели новый вид проверки. Теперь им нужно заполнять специальную анкету с вопросами о своем прошлом и рассказать о своем отношении к российской агрессии в Украине.

Информация, которую иностранец укажет в анкете, будет иметь решающее значение для выдачи ему разрешения на проживание, заявили в Департаменте миграции Литвы. Если он откажется от заполнения анкеты или заполнит ее не полностью, то специалисты Департамента миграции имеют право отказаться принимать его заявление вообще. Если же данные окажутся недостоверными или выяснится, что человек что-то скрыл, ему будет отказано в выдаче документов, а если у него есть действующий ВНЖ или национальная виза, их могут немедленно аннулировать.

Такое анкетирование, по мнению литовских властей, станет дополнительным фильтром безопасности и позволит выявлять иностранцев, которые в силу своей прошлой деятельности или связей с недемократическими режимами могут стать угрозой национальной безопасности Литвы.

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