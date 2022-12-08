В Беларуси вводят еще одно изменение по налогам 3 8.12.2022, 14:17

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Проект уже утвердила «палатка» в первом чтении.

В 2023 году в Беларуси намерены сократить количество видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут работать на едином налоге. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс. Законопроект на этой неделе в первом чтении утвердили «депутаты», сообщает zerkalo.io.

Кого из ИП затронут изменения

Со следующего года единый налог хотят отменить для ИП по многим видам деятельности:

техобслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов;

производство одежды, обуви, готовых текстильных изделий (кроме одежды), производство ковров и ковровых изделий, стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта;

общее строительство зданий, специальные строительные работы;

медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья;

деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление соцуслуг без обеспечения проживания;

сдача в аренду помещений, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания).

Напомним, чиновники также хотят в 2023 году существенно поднять единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. К примеру, для репетиторов в Минске — с 82 до 164 рублей месяц, а для строителей — с 292 до 438 рублей.

Какая альтернатива у этих ИП

С 2023 года по этим видам деятельности ИП не смогут работать на едином налоге. Они должны работать на другом сборе. Но со следующего года для ИП отменят упрощенную систему налогообложения. То есть для предпринимателей останется доступным подоходный налог, который также хотят поднять с 2023 года с 16 до 20%.

Законопроект 7 декабря утвердили в первом чтении «депутаты». На следующей неделе они намерены рассмотреть его во втором чтении. После этого законопроект должны направить в «совет республики», а потом — на подпись Лукашенко.

Какие изменения уже точно введут для ИП в 2023 году

Со следующего года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Индивидуальные предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, к 1 января 2023 года должны установить платежные терминалы. Напомним, ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

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