ВСУ «демобилизовали» двух российских майоров и капитана Громакова 1 8.12.2022, 15:51

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Группу офицеров отправили в РФ «грузом 200».

Во время войны с Украиной ликвидированы (стали «грузом 200») два майора Российской Федерации - Евгений Навлютов, а также Иван Кругляков.

Российские майоры «успешно демобилизированы», поделился на своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»).

Украинский воин также показал фото ликвидированных офицеров противника.

«Майор Евгений Навлютов успешно демобилизирован. Майор Иван Кругляков успешно демобилизирован», - написал «Штирлиц».

По его данным, «грузом 200» также стал капитан запаса Максим Громаков, который добровольно решил принять участие в войне против нашей страны.

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