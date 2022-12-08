США и Россия обменялись заключенными 6 8.12.2022, 16:16

3,556

Бриттни Грайнер и Виктор Бут

Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.

МИД РФ сообщает, что обмен состоялся. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся в Россию, уточнили в ведомстве.

Американца Пола Уилана, которого в РФ судили за шпионаж, в процедуру обмена не включили.

Виктор Бут был осужден на 25 лет в США за «намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма». Он находился за решеткой с 2008 года.

Одну из лучших баскетболисток планеты Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево из-за того, что в ее багаже нашли вейп с гашишным маслом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».