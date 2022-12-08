США и Россия обменялись заключенными

США и Россия обменялись заключенными6
- 8.12.2022, 16:16
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Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.
МИД РФ сообщает, что обмен состоялся. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся в Россию, уточнили в ведомстве.
Американца Пола Уилана, которого в РФ судили за шпионаж, в процедуру обмена не включили.
Виктор Бут был осужден на 25 лет в США за «намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма». Он находился за решеткой с 2008 года.
Одну из лучших баскетболисток планеты Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево из-за того, что в ее багаже нашли вейп с гашишным маслом.