закрыть
9 декабря 2022, пятница, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главарь ЧВК «Вагнера» Пригожин пригрозил Невзорову расправой

  • 9.12.2022, 10:35
  • 11,452
Главарь ЧВК «Вагнера» Пригожин пригрозил Невзорову расправой

Ранее журналист высмеял медийные претензии «повара Путина».

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью изданию «Невские новости», опубликованном 8 декабря, заявил, что получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров «расчленяет российскую армию и саму Россию».

«Я не смотрю каждую передачу Невзорова, но некоторые иногда попадаются. Как правило, начинаются они и заканчиваются словами «Слава Украине», – подчеркнул Пригожин.

Он напомнил, что планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова по факту госизмены.

«Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит», – добавил он.

Однако после этого Пригожин намекнул, что сам готов взять на себя функции правосудия в отношении публициста.

«Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь – стреляй в голову, хочешь – стреляй в ж…у. Александру Глебовичу я бы мог сказать, что «отстрелим яйца», но зная, что есть [российский] закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, я перефразирую эти слова: «Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку», – высказался Пригожин.

Бизнесмен рассказал, что изначально неприязнь к Невзорову у него возникла не в свете его проукраинской позиции, а ранее, во время предвыборной кампании действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с которым Пригожин теперь конфликтует..

«С Сашей Невзоровым мне пришлось помучиться. Александр Глебович – вообще человек специфический», – сказал он.

Беглов, как утверждает Пригожин, просил его купить для Невзорова квартиру в качестве «взятки за лояльность». В связи с этим бизнесмен, который «не очень уважительно» относится к Невзорову, трижды «был вынужден» встречаться с публицистом и, по его словам, после третьей встречи, обматерив, «выставил его на хрен из офиса».

«Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК «Вагнер», присылайте к нам Невзорова. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи», – резюмировал Пригожин.

Невзоров 4 декабря в Telegram высмеял Пригожина в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что создатель ЧВК «Вагнер» будет курировать патриотические программы на российском ТВ.

«В самое ближайшее время Пригожин получит и контроль за федеральными каналами России. Став, по сути, вторым лицом в государстве, он может себе позволить любой каприз. Вместо «Поля чудес» русские получат "Поле кувалд" и научатся маршировать у телевизоров», – написал он.

Публицист высказал предположение, что «на домашние экраны будут установлены счетчики поцелуев и анализаторы их искренности и продолжительности».

«Целовать экран надо будет не только при появлении на нем самого Пригожина, но и [президента РФ Владимира] Путина, [главу РПЦ патриарха Кирилла, в миру Владимира] Гундяева, ракет, парадов и т.д. Доза «любви к Отечеству», которую получит страна, будет вполне достаточной для того, чтобы привить к русскому патриотизму омерзение ближайших 10 поколений и окончательно забыть это понятие», – написал Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников