Главарь ЧВК «Вагнера» Пригожин пригрозил Невзорову расправой 9.12.2022, 10:35

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Ранее журналист высмеял медийные претензии «повара Путина».

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью изданию «Невские новости», опубликованном 8 декабря, заявил, что получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров «расчленяет российскую армию и саму Россию».

«Я не смотрю каждую передачу Невзорова, но некоторые иногда попадаются. Как правило, начинаются они и заканчиваются словами «Слава Украине», – подчеркнул Пригожин.

Он напомнил, что планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова по факту госизмены.

«Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит», – добавил он.

Однако после этого Пригожин намекнул, что сам готов взять на себя функции правосудия в отношении публициста.

«Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь – стреляй в голову, хочешь – стреляй в ж…у. Александру Глебовичу я бы мог сказать, что «отстрелим яйца», но зная, что есть [российский] закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, я перефразирую эти слова: «Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку», – высказался Пригожин.

Бизнесмен рассказал, что изначально неприязнь к Невзорову у него возникла не в свете его проукраинской позиции, а ранее, во время предвыборной кампании действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с которым Пригожин теперь конфликтует..

«С Сашей Невзоровым мне пришлось помучиться. Александр Глебович – вообще человек специфический», – сказал он.

Беглов, как утверждает Пригожин, просил его купить для Невзорова квартиру в качестве «взятки за лояльность». В связи с этим бизнесмен, который «не очень уважительно» относится к Невзорову, трижды «был вынужден» встречаться с публицистом и, по его словам, после третьей встречи, обматерив, «выставил его на хрен из офиса».

«Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК «Вагнер», присылайте к нам Невзорова. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи», – резюмировал Пригожин.

Невзоров 4 декабря в Telegram высмеял Пригожина в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что создатель ЧВК «Вагнер» будет курировать патриотические программы на российском ТВ.

«В самое ближайшее время Пригожин получит и контроль за федеральными каналами России. Став, по сути, вторым лицом в государстве, он может себе позволить любой каприз. Вместо «Поля чудес» русские получат "Поле кувалд" и научатся маршировать у телевизоров», – написал он.

Публицист высказал предположение, что «на домашние экраны будут установлены счетчики поцелуев и анализаторы их искренности и продолжительности».

«Целовать экран надо будет не только при появлении на нем самого Пригожина, но и [президента РФ Владимира] Путина, [главу РПЦ патриарха Кирилла, в миру Владимира] Гундяева, ракет, парадов и т.д. Доза «любви к Отечеству», которую получит страна, будет вполне достаточной для того, чтобы привить к русскому патриотизму омерзение ближайших 10 поколений и окончательно забыть это понятие», – написал Невзоров.

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