Президент Узбекистана публично унизил Путина

Президент Узбекистана публично унизил Путина4
- 9.12.2022, 10:53
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Влияние Кремля на постсоветском пространстве стремительно сыпется.
Влияние Путина сыпется: лидер Узбекистана Мирзиеев демонстративно проигнорировал саммит ЕАЭС Влияние Кремля на постсоветском пространстве разрушено войной РФ против Украины: узбекский лидер Шавкат Мирзиеев проигнорировал саммит ЕАЭС в Бишкеке.
Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке стартовал саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза), куда уже прибыл российский диктатор Владимир Путин.
Событие демонстративно проигнорировал узбекский лидер Шавкат Мирзиеев.
Внимание на это обратил в Telegram российский блогер, военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).
Формально Узбекистан является не членом ЕАЭС, а лишь его наблюдателем, так что демарш Мирзиеева не перерос в крупный дипломатический скандал.
Однако поступок президента весьма красноречив, особенно на фоне слухов о попытках Кремля привлечь Узбекистан в «газовый союз».
«Неофициально дано понять: отказ Мирзиеева от участия в саммите носит демонстрационный характер и связан с несогласием с агрессивной внешней политикой России и развязыванием ею вооруженных конфликтов», - рассказал Эль Мюрид.
В целом, отметил блогер, судьба всего ЕАЭС оказалась под большим вопросом. Нет смысла в организации, которая насчитывает всего 200 млн потребителей с крайне низкой платежеспособностью.
Демарш Мерзиеева - еще одно подтверждение утраты Путиным влияния на постсоветском пространстве в результате агрессивной внешней политики.