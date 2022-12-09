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Президент Узбекистана публично унизил Путина

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  • 9.12.2022, 10:53
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Президент Узбекистана публично унизил Путина

Влияние Кремля на постсоветском пространстве стремительно сыпется.

Влияние Путина сыпется: лидер Узбекистана Мирзиеев демонстративно проигнорировал саммит ЕАЭС Влияние Кремля на постсоветском пространстве разрушено войной РФ против Украины: узбекский лидер Шавкат Мирзиеев проигнорировал саммит ЕАЭС в Бишкеке.

Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке стартовал саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза), куда уже прибыл российский диктатор Владимир Путин.

Событие демонстративно проигнорировал узбекский лидер Шавкат Мирзиеев.

Внимание на это обратил в Telegram российский блогер, военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Формально Узбекистан является не членом ЕАЭС, а лишь его наблюдателем, так что демарш Мирзиеева не перерос в крупный дипломатический скандал.

Однако поступок президента весьма красноречив, особенно на фоне слухов о попытках Кремля привлечь Узбекистан в «газовый союз».

«Неофициально дано понять: отказ Мирзиеева от участия в саммите носит демонстрационный характер и связан с несогласием с агрессивной внешней политикой России и развязыванием ею вооруженных конфликтов», - рассказал Эль Мюрид.

В целом, отметил блогер, судьба всего ЕАЭС оказалась под большим вопросом. Нет смысла в организации, которая насчитывает всего 200 млн потребителей с крайне низкой платежеспособностью.

Демарш Мерзиеева - еще одно подтверждение утраты Путиным влияния на постсоветском пространстве в результате агрессивной внешней политики.

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