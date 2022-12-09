закрыть
9 декабря 2022, пятница, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Олег Белоколос: Лукашенко получит по заслугам

3
  • 9.12.2022, 12:49
  • 5,836
Олег Белоколос: Лукашенко получит по заслугам
Олег Белоколос
Фото: Укринформ

Диктатор признался в участии в войне.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Россия готова к переговорам». Тема переговоров начала звучать и в пропагандистских шоу, и среди подконтрольных Москве опросах социологических служб.

С чем связан новый нарратив Кремля? Как относятся к идее переговоров в Украине? Чем обернется участие в войне для режима Лукашенко?

На эти и другие вопросы сайта Charter97.org ответил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

— Знаете, это такой инструмент не мира, а войны. Стоит однозначно понимать, что никакого отношения к миру эти все российские заявления не имеют. РФ использует этот инструмент для того, чтобы получить передышку, попытаться ослабить санкции, через продажу своего сырья получить деньги и все это, естественно, в дальнейшем потратить на войну.

Параллельно с «мирными предложениями» от хозяина Кремля звучат, например, бредовые идеи про Азовское море, которые сами по себе дезавуируют эти «предложения».

— Насколько в Украине актуальна тема переговоров или это маргинальная идея?

— В Украине всерьез про переговоры никто не говорит. Есть решения, принятые на высшем уровне, что с руководством РФ никакие переговоры невозможны. Украины не верят заявлениям Кремля и, откровенно говоря, если эта тема где-то и упоминается, но никто ее всерьез не обсуждает. Украинское общество уже достаточно взрослое, чтобы кидаться на такие инфоповоды.

— Когда Украина добьется своих целей, а Москва будет вынуждена прекратить войну, как бы выглядело это соглашение?

— На мой взгляд, преждевременно еще всерьез обсуждать такие моменты. Уже очевидно, что Россия проиграла, но вопрос в том, сколько будет продолжаться ее агония. То, что нацисты проиграли войну было ясно еще в 1943-ем году. Тем не менее, война шла еще два года, гибли люди и разрушалась Европа.

Могу сказать, что хорошим подспорьем для Украины на международном уровне было бы подписание декларации о не проведении сепаратных соглашений наших союзников с РФ по аналогии с той, что была принята на конференции в Касабланке во время Второй мировой войны. Нужно принудить российский режим к миру, но в каком плане и рамках это будет происходить — говорить пока сложно и преждевременно.

— Должна ли в декларации, о которой вы сказали, быть прописана, к примеру, демилитаризация Беларуси?

— Я очень давно говорю о том, что мы в Украине и многие на Западе рассматривают диктаторский тандем Путина и Лукашенко как единое целое. Одновременно с двух рынков уходят компании, санкции многие применяются параллельно к обоим режимам. Поэтому то, что должно произойти с российским режимом, тоже должно быть и с белорусским.

Как в одной, так и в другой стране действует режим жесточайшего подавления прав и свобод. Плюс Лукашенко откровенно признался, что принимает участие в российской агрессии в Украине. Поэтому должно и белорусскому режиму воздаться по заслугам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников