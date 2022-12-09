Олег Белоколос: Лукашенко получит по заслугам

Олег Белоколос: Лукашенко получит по заслугам3
- 9.12.2022, 12:49
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Диктатор признался в участии в войне.
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Россия готова к переговорам». Тема переговоров начала звучать и в пропагандистских шоу, и среди подконтрольных Москве опросах социологических служб.
С чем связан новый нарратив Кремля? Как относятся к идее переговоров в Украине? Чем обернется участие в войне для режима Лукашенко?
На эти и другие вопросы сайта Charter97.org ответил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.
— Знаете, это такой инструмент не мира, а войны. Стоит однозначно понимать, что никакого отношения к миру эти все российские заявления не имеют. РФ использует этот инструмент для того, чтобы получить передышку, попытаться ослабить санкции, через продажу своего сырья получить деньги и все это, естественно, в дальнейшем потратить на войну.
Параллельно с «мирными предложениями» от хозяина Кремля звучат, например, бредовые идеи про Азовское море, которые сами по себе дезавуируют эти «предложения».
— Насколько в Украине актуальна тема переговоров или это маргинальная идея?
— В Украине всерьез про переговоры никто не говорит. Есть решения, принятые на высшем уровне, что с руководством РФ никакие переговоры невозможны. Украины не верят заявлениям Кремля и, откровенно говоря, если эта тема где-то и упоминается, но никто ее всерьез не обсуждает. Украинское общество уже достаточно взрослое, чтобы кидаться на такие инфоповоды.
— Когда Украина добьется своих целей, а Москва будет вынуждена прекратить войну, как бы выглядело это соглашение?
— На мой взгляд, преждевременно еще всерьез обсуждать такие моменты. Уже очевидно, что Россия проиграла, но вопрос в том, сколько будет продолжаться ее агония. То, что нацисты проиграли войну было ясно еще в 1943-ем году. Тем не менее, война шла еще два года, гибли люди и разрушалась Европа.
Могу сказать, что хорошим подспорьем для Украины на международном уровне было бы подписание декларации о не проведении сепаратных соглашений наших союзников с РФ по аналогии с той, что была принята на конференции в Касабланке во время Второй мировой войны. Нужно принудить российский режим к миру, но в каком плане и рамках это будет происходить — говорить пока сложно и преждевременно.
— Должна ли в декларации, о которой вы сказали, быть прописана, к примеру, демилитаризация Беларуси?
— Я очень давно говорю о том, что мы в Украине и многие на Западе рассматривают диктаторский тандем Путина и Лукашенко как единое целое. Одновременно с двух рынков уходят компании, санкции многие применяются параллельно к обоим режимам. Поэтому то, что должно произойти с российским режимом, тоже должно быть и с белорусским.
Как в одной, так и в другой стране действует режим жесточайшего подавления прав и свобод. Плюс Лукашенко откровенно признался, что принимает участие в российской агрессии в Украине. Поэтому должно и белорусскому режиму воздаться по заслугам.