В Барановичах лукашисты провели «показательное задержание» гимназиста 7 9.12.2022, 13:37

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Фотофакт.

В барановичской гимназии №2 лукашисты устроили шоу из задержания несовершеннолетнего учащегося.

Инспекция по делам несовершеннолетних ОВД Барановичского горисполкома провела выездное заседание в актовом зале учебного заведения, куда пригласили гимназистов и других подростков, информирует Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Как сообщается, на подростка Следственный комитет завел уголовное дело. Ранее юноша уже был судим за корыстное преступление, сейчас ему инкриминировано хулиганство.

Над моральным аспектом своего поступка и соответствием показательных судов над подростками правам человека лукашисты вряд ли задумывались.

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