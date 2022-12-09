закрыть
9 декабря 2022, пятница, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах лукашисты провели «показательное задержание» гимназиста

7
  • 9.12.2022, 13:37
  • 5,260
В Барановичах лукашисты провели «показательное задержание» гимназиста

Фотофакт.

В барановичской гимназии №2 лукашисты устроили шоу из задержания несовершеннолетнего учащегося.

Инспекция по делам несовершеннолетних ОВД Барановичского горисполкома провела выездное заседание в актовом зале учебного заведения, куда пригласили гимназистов и других подростков, информирует Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Как сообщается, на подростка Следственный комитет завел уголовное дело. Ранее юноша уже был судим за корыстное преступление, сейчас ему инкриминировано хулиганство.

Над моральным аспектом своего поступка и соответствием показательных судов над подростками правам человека лукашисты вряд ли задумывались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников