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Следователь из Лунинца спешно покинул Беларусь вместе с семьей

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  • 9.12.2022, 13:58
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Следователь из Лунинца спешно покинул Беларусь вместе с семьей
фото: media polesye

Причин бегства несколько.

Следователь по особо важным делам Лунинецкого райотдела СК, 45-летний Сергей Пахолак, спешно уехал из Беларуси вместе с семьей. По информации источников сайта «Медиа-Полесье», причин бегства несколько.

Выезд из страны может быть связан с уголовным делом против жены Пахолака. Работая специалистом инженерно-аэродромной службы войсковой части 65408, где базировалась российская авиатехника, она была задержана за передачу данных сестре, жительнице США. Во время проверки выявились огрехи в работе и самого следователя.

Как стало известно изданию, за границу следователь выехал не в отпуск, для чего силовикам требуется особое разрешение. Он покинул Беларусь вместе с женой и детьми.

Младший сын Сергея написал одноклассникам, что больше не вернется в гимназию. А сам Пахолак прекратил активность в соцсетях еще в октябре.

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