Очередной белорусский завод объявлен банкротом
- 9.12.2022, 14:28
Сырье на предприятии перерабатывали ниже себестоимости.
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» ликвидируют из-за банкротства — такое решение принял Экономический суд Могилевской области.
Продукция предприятия выпускалась под брендом «Хозяин-барин», в основном это были консервированные горошек, кукуруза, икра из кабачков и березовый сок.
Общая сумма долгов предприятия — почти 11,4 млн рублей.
В решении суда отмечено, что объем производства предприятия в прошлом году просел почти на 50% по сравнению с 2020-м.
В 2022 году месячная выручка составила около 530 тыс. рублей при плане 1,5 млн.
Одной из причин, которые привели к нынешней ликвидации, послужило и то, что в определенный период давальческое сырье (горох и кукуруза) перерабатывали ниже себестоимости.
Часть имущества ОАО — гаражи, магазины и другая недвижимость — уже продана. Но полученных средств оказалось недостаточно для того, чтобы погасить долги.