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Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на миллион евро

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  • 9.12.2022, 14:49
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Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на миллион евро

Контрабанду обнаружили в российской цистерне с газом.

Литовские таможенники перехватили очередную крупную партию белорусских сигарет. Всего было обнаружено 286 тыс. пачек сигарет «Minsk Capital QS».

Сигареты были обнаружены в пункте пропуска «Медининкай» на границе с Беларусью в автоцистерне, которая следовала транзитом в Калининградскую область. Она перевозила 19 тонн сжиженного газа.

Контрабанду оценили в сумму более миллиона евро.

По данному факту начато расследование. Водитель был задержан на два дня, но затем его отпустили с запретом на выезд из страны.

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