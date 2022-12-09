Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на миллион евро

Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на миллион евро2
- 9.12.2022, 14:49
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Контрабанду обнаружили в российской цистерне с газом.
Литовские таможенники перехватили очередную крупную партию белорусских сигарет. Всего было обнаружено 286 тыс. пачек сигарет «Minsk Capital QS».
Сигареты были обнаружены в пункте пропуска «Медининкай» на границе с Беларусью в автоцистерне, которая следовала транзитом в Калининградскую область. Она перевозила 19 тонн сжиженного газа.
Контрабанду оценили в сумму более миллиона евро.
По данному факту начато расследование. Водитель был задержан на два дня, но затем его отпустили с запретом на выезд из страны.