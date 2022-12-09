Литовские таможенники перехватили белорусские сигареты на миллион евро 2 9.12.2022, 14:49

1,888

Контрабанду обнаружили в российской цистерне с газом.

Литовские таможенники перехватили очередную крупную партию белорусских сигарет. Всего было обнаружено 286 тыс. пачек сигарет «Minsk Capital QS».

Сигареты были обнаружены в пункте пропуска «Медининкай» на границе с Беларусью в автоцистерне, которая следовала транзитом в Калининградскую область. Она перевозила 19 тонн сжиженного газа.

Контрабанду оценили в сумму более миллиона евро.

По данному факту начато расследование. Водитель был задержан на два дня, но затем его отпустили с запретом на выезд из страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».