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Польша закрыла въезд в ЕС скандальному депутату Госдумы РФ Милонову

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  • 1.02.2022, 13:39
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Польша закрыла въезд в ЕС скандальному депутату Госдумы РФ Милонову
Фото:censor.net

Эхо Брузгов?

Польские власти закрыли въезд в Евросоюз скандальному депутату Госдумы РФ Виталию Милонову, заблокировав его шенгенскую визу.

Об этом он сам рассказал znak.com.

По словам Милонова, о запрете на въезд в ЕС он узнал, когда попытался попасть в Финляндию.

По мнению пропагандиста, причиной запрета мог стать выпуск программы «Расскажи Милонову», в котором депутат Госдумы РФ распространял фейки о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши. 

«У меня было приглашение со стороны правительства Финляндии… Санкции осложнят мою работу в группе дружбы с Финляндией. Но в целом я не расстроен. Страны, с которыми у меня особые отношения, не входят в зону шенгена: ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 200 лет в Европу не ездил. Кроме Финляндии…», — заявил Милонов.

Напомним, ранее Милонов приезжал на границу Беларуси и Польши и выступал в лагере для мигрантов в Брузгах.

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