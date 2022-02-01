Польша закрыла въезд в ЕС скандальному депутату Госдумы РФ Милонову 6 1.02.2022, 13:39

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Фото:censor.net

Эхо Брузгов?

Польские власти закрыли въезд в Евросоюз скандальному депутату Госдумы РФ Виталию Милонову, заблокировав его шенгенскую визу.

Об этом он сам рассказал znak.com.

Today, a Russian politician Vitaly Milonov, a member of the Duma from the pro-Putin party, appeared at the border crossing in Bruzgi. At the sight of our soldiers and officers, the entire film crew began to scream and insult Poland. 1/3 pic.twitter.com/Vbdr3c5PeP — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

По словам Милонова, о запрете на въезд в ЕС он узнал, когда попытался попасть в Финляндию.

По мнению пропагандиста, причиной запрета мог стать выпуск программы «Расскажи Милонову», в котором депутат Госдумы РФ распространял фейки о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши.

«У меня было приглашение со стороны правительства Финляндии… Санкции осложнят мою работу в группе дружбы с Финляндией. Но в целом я не расстроен. Страны, с которыми у меня особые отношения, не входят в зону шенгена: ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 200 лет в Европу не ездил. Кроме Финляндии…», — заявил Милонов.

Напомним, ранее Милонов приезжал на границу Беларуси и Польши и выступал в лагере для мигрантов в Брузгах.

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