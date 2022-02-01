Ученые узнали, насколько «стелс-омикрон» заразнее обычного 3 1.02.2022, 16:36

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Что нужно знать о подвиде нового штамма COVID-19.

Новая версия коронавирусного омикрон-штамма — «стелс-омикрон» BA.2 — распространяется еще быстрее первоначальной. Тем временем появляется все больше свидетельств, что легкое заболевание, вызванное омикроном, не дает надежного иммунитета — а значит, надежды на «естественный» конец пандемии без ревакцинации практически нет, пишет The bell.

В Нидерландах, где доминирующим стал подвариант омикрона BA.2, вышло (нерецензированное) исследование, указывающее на то, что его заразность на треть выше и так очень заразного «первого» штамма. Оно подтверждает раннюю информацию британских ученых.

Первый вывод, сделанный на материале из 8 500 домохозяйств Нидерландов, состоит в том, что вероятность заражения членов семьи в течение недели у BA.2 составляет 39% против 29% в случае подварианта BA.1.

Второй — что BA.2 легче заражает вакцинированных людей, то есть лучше обходит иммунную защиту. Однако исследователи отмечают нюансы. Наибольшая трансмиссивность нового подварианта отмечена между невакцинированными людьми, что указывает на то, что он дает повышенную вирусную нагрузку на незащищенных носителей. Вероятность передать этот подвариант дальше у вакцинированных меньше.

Вакцины остаются эффективными, подчеркивается в исследовании: люди с прививками все равно меньше заражались обоими подвариантами по сравнению с непривитыми. Информации о том, что BA.2 вызывает более тяжелое течение болезни, нет, но исследователи опасаются его ускоренного распространения среди невакцинированных детей.

Почти одновременно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что нейтрализующие антитела, вырабатывающиеся после «естественного» заболевания омикроном, дают лишь порядка трети защиты бустерной инъекции. «Показано, что иммунитет при омикроне может не предотвращать заражение другим, более патогенным вариантом, который может появиться в будущем, — пишут исследователи. — Результаты подчеркивают важность организованной ревакцинации, поскольку неконтролируемое заражение не гарантирует защиту».

Что нужно знать о новом подварианте

Омикрон BA.1 остается доминирующим в мире, однако похоже, что у BA.2 эволюционное преимущество. Это значит, что ситуация изменится очень быстро. В Нидерландах BA.2 сейчас выявляется в 82% случаев, но 50% было только в середине января, а 20% — в декабре. Последние тренды показывают, что он распространяется в США, Великобритании, Индии и ЮАР.

По данным голландского Statens Serum Institut (SSI), генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа". Это не позволяет идентифицировать его как омикрон с помощью стандартного ПЦР-теста, и стало поводом дать BA.2 прозвище «стелс-омикрон».

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