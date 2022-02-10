Ученые: В битвах животных часто побеждают шулеры 10.02.2022, 12:34

Многие выигрывают сражения, обманув своего соперника.

Два рыцаря стоят лицом к лицу. У одного из них обычный меч среднего размера. А у другого огромный, вызывающий ужас меч, обагренный кровью. И только взглянув на меч второго рыцаря, первый быстренько прячет свое скромное оружие, пятится назад на безопасное расстояние, а после сбегает, спасая свою жизнь, пишет «Вокруг света».

И он так и не узнает, что этот огромный, ужасающий меч был на самом деле пластиковой игрушкой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, кандидат наук по биологии из университета Дюка Джейсон Динн демонстрирует, что оружие животных может быть во многом похоже на пластиковые мечи: впечатляющее, но крайне дешевое.

У многих животных есть оружие. У оленей есть их рога, у крабов клешни, у скорпионов жала. Это оружие часто представляет собой большие, плотные и тяжелые выросты, на поддержание которых животное затрачивает много энергии. У ракообразных с клешнями, таких как лобстеры, креветки и крабы, их оружие может весить больше трети от общей массы животного. Это большое количество дополнительной ткани, которое нужно снабжать питательными веществами и поддерживать, даже когда животное неподвижно.

Некоторые животные тратят около 40% своих энергетических дневных запасов только на поддержание жизнедеятельности, когда они сидят, замерев, и ничего не делают.

У многих других видов более крупные особи обладают непропорционально большим оружием. Например, если оружие маленького животного весит 2 грамма, то оружие животного, которое в два раза больше, может весить 5 грамм. Что превышает размер оружия маленького животного больше, чем в два раза. Это означает, что более крупные животные также затрачивают непропорционально большее количество энергии на содержание своего оружия.

Если только… они не мухлюют.

Мышцам для поддержания жизнедеятельности требуется много энергии. Однако хитин, главный компонент панциря краба, по большей части инертный материал. После его создания поддерживать хитин практически ничего не стоит. То же самое относится к кератину, из которого состоят рога носорогов, перья птиц и ногти человека.

На примере двух видов раков-щелкунов и одного вида краба-скрипача Джейсон Динн решил проверить гипотезу, уменьшают ли животные стоимость своего оружия, создавая его из дешевых тканей вроде хитина.

В случае с каждым видом он рассматривал связь между размером оружия и процентным соотношением мягких и «дорогих» тканей к твердому, дешевому экзоскелету. Джеймс Динн обнаружил, что чем больше оружия, тем большую часть экзоскелета оно содержит. То есть мышцы не растут пропорционально, а оставляют для крупного оружия более дешевый хитин, не такой затратный, как мышечная ткань.

Даже среди видов примерно одного размера, у некоторых особей размер оружия был существенно больше. Оказалось, что независимо от размера тела, оружие большего размера также содержит больше экзоскелета. То есть снова тот же принцип: больше панциря, меньше хитина.

Особи с большими клешнями неплохо приспособились обманывать своих противников. Те просто не знают, встретились ли они с кем-то, кто больше и сильнее, или просто обладает крупными клешнями.

Конечно, не сказать, что большие клешни всего лишь декоративное оружие. Когда крабы-скрипачи сражаются друг с другом, клешни большего размера дают преимущество при прямом столкновении. В битвах раков-щелкунов размер клешней тоже может повлиять на их исход.

Животные так обманывают, но они также могут и стать более успешными в сражениях. Хотя очевидно, что они сильно экономят.

Рыцарь с пластиковым мечом будет рано или поздно выведен на чистую воду. Но тяжело вооруженные животные могут продолжать успешно мухлевать. Большинство битв ракообразных заканчивается, так и не начавшись. Выигрывает тот, у кого более пугающий вид. Но даже когда начинается полномасштабная битва, она редко заканчивается смертью. И в отличие от человеческих рыцарей, если клешня окажется поврежденной в сражении, ракообразные могут ее отбросить и вырастить новую

Динн проводит параллели между ракообразными и более крупными животными, такими как хамелеоны, олени и слоны, чье оружие сделано из инертных материалов.

Нам кажется, что это оружие и украшения признаки того, насколько хорош боец. Но животные похоже способны проворачивать искусные психологические трюки, чтобы очень недорогим способом обманывать или преувеличивать свою силу во время таких сражений. И в основном это достигается за счет использования дешевых тканей, а не мускулатуры.

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