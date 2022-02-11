Врачи предупредили о начале «эры глухих» из-за «омикрона» 1 11.02.2022, 9:37

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Как этого избежать?

Если коронавирус или его штамм «Омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом в беседе с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Врач предупредил о начале «эры глухих» из-за «омикрона»

«Если коронавирусная инфекция, «Омикрон», поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки — прим. ред.), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — сказал Владимир Зайцев.

По словам отоларинголога, чтобы «Омикрон» не смог мутировать до подобных способностей, следует как можно быстрее избавить организм от него. «Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы «Омикрон» как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — отметил он.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн не исключил, что COVID-19 способен вызвать подобные патологии.

«Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно», — добавил ученый.

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