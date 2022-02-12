Сенатор США предложил новые санкции против режима Лукашенко 7 12.02.2022, 11:30

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Против диктатора выдвинули серьезные обвинения.

Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса проект «Закона об ответственности режима в Беларуси за агрессию», сообщается на сайте законодателя. Документ позволит вводить санкции против «Беларуси или любой другой страны, которая способствует продолжающейся неспровоцированной агрессии России в отношении <...> Украины».

«Беларусь пускает на свою территорию тысячи российских военных. США должны ясно дать понять, что к любой стране, которая поддерживает действия России по вторжению на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — заявил Лэнкфорд.

Отмечается, что в законопроекте не существует разницы между Россией и другими странами, которые как-либо помогают ей в военной агрессии против Украины.

В список действий, которые смогут спровоцировать санкции в соответствии с этим законом, войдут:

участие в российском вторжении в Украину;

предоставление материальной, тактической или иной помощи для осуществления этого вторжения;

размещение на своей территории российских сил, участвующих во вторжении;

помощь российской разведке при разработке планов вторжения;

поставки летального оружия для использования во время вторжения.

Российские военные были переброшены в Беларусь якобы для участия в совместных учениях «Союзная решимость».

Россия сможет использовать отправленных в Беларусь военных для вторжения в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва может использовать учения, чтобы замаскировать свои планы по нападению на Украину.

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