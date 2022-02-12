Глава Союза офицеров «Альфы»: Война с Украиной разорвет Россию изнутри 13 12.02.2022, 11:47

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Высокопоставленный сотрудник ФСБ выступил против возможного вторжения.

Еще один высокопоставленный российский военный выступил против возможной войны с Украиной - по его словам это разорвет Россию изнутри.

Такое мнение в своем блоге на "Эхо Москвы" высказал подполковник ФСБ, президент Союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов.

"Когда встречаемся с друзьями – и с ветеранами, и с гражданскими – мы редко не заговариваем о войне. Есть ли предпосылки? Возможна ли? Будет ли? У меня нет ни одного знакомого, который хотел бы военных действий и считал бы, что это хорошее решение. А если уж речь о вероятности противостояния с Украиной, то тут двух мнений быть не может: силового столкновения, даже самого малого, необходимо избегать", - пишет он.

Филатов отмечает, что дело не в санкциях, которые могут последовать. Санкции, по его словам, – вещь неприятная, но переносимая.

"Война между братьями разорвет нашу страну изнутри. Этого допустить нельзя. В этом уверен и я, и все мои коллеги, с кем мы это обсуждали", - написал подполковник ФСБ.

Он вспомнил открытое антивоенное обращение НКО "Общероссийское офицерское собрание" к президенту РФ Владимиру Путину, одним из подписантов которого стал авторитетный в силовых кругах генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов и то, что его также поддержал генерал-майор КГБ в отставке Евгений Савостьянов, который в 1991–1994 годах был начальником управления КГБ по Москве и Московской области.

Филатов подчеркнул, что и Ивашов, и Севастьянов, и многие из подписантов – это люди, чей вес, круг общения и авторитет велик среди и силовиков, и гражданских. Они говорят от лица тех, кого политологи называют "элитными группами" и от значительной части российского офицерства.

Он пишет, что в вопросе возможного нападения на Украину, единства в России нет не только в гражданском обществе, но раскол во взглядах намечается и среди элит.

"А это куда опаснее санкций и внешних угроз. И это четкий сигнал, что внутренняя и внешняя политика нашей страны требует "инвентаризации", - резюмировал Алексей Филатов.

Напомним, в обращении Общероссийского офицерского собрания (ООС) к президенту и гражданам РФ, автором которого стал его глава, генерал-полковник Леонид Ивашов, говорится, что возможная война России с Украиной принесет человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Поэтому президента РФ Владимира Путина офицеры призвали уйти в отставку.

Кроме того, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Ходаренок заявил, что в случае нападения российской армии на Украину никто не будет встречать оккупантов с хлебом-солью и цветами, так что легкой прогулки не будет. Он развеял миф о том, что никто в Украине не станет защищать "киевский режим" и другие мифы российской пропаганды.

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