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Диетолог назвал лучший овощ для очищения легких

  • 12.02.2022, 13:37
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Диетолог назвал лучший овощ для очищения легких

Его плоды оказались способны помочь даже заядлым курильщикам.

Известный российский врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в эфире «Вестей» об исследованиях китайских медиков, доказавших пользу помидоров для легких человека, пишет inc-news.ru.

По словам специалиста, в ходе масштабного эксперимента даже серьезно пораженные легкие заядлых курильщиков при употреблении не менее двух помидоров в день восстанавливались с удивительной скоростью.

Помимо этого медик рекомендовал пожилым людям включить помидоры в свой ежедневный рацион, чтобы защитить свой организм в ситуации с возрастной инволюцией легких, из-за чего увеличивается риск развития дыхательной или легочной недостаточности.

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