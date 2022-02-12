Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве 3 12.02.2022, 21:06

Глава МИД Германии подчеркнула, что посольство в Киеве продолжит работу.

Германия усиливает меры по обеспечению безопасности своих сотрудников в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет unian.net.

"Я решила усилить уже принятые меры по предотвращению кризиса. Сейчас в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - цитирует Бербок в твиттере МИД Германии.

Бербок также отметила, что посольство в Киеве продолжит работу, но дипломатический персонал будет сокращен.

Кроме того, Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, будет временно перенесено во Львов.

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