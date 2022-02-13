Жители Алматы вышли на митинг и призвали объявить импичмент Токаеву 8 13.02.2022, 10:04

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Протестующие также требуют суда над Назарбаевым.

В Алматы около 600 человек собрались у монумента Независимости на площади Республики, чтобы почтить память погибших во время январских событий и потребовать остановить пытки задержанных. В окрестностях сегодня скопление полицейских машин, спецтехники, предположительно с глушилками связи, сообщил репортер "Азаттыка".

Автомобильное движение в этом месте открыто. Перед монументом Независимости собрались люди с плакатами. У них в руках фотографии погибших и подвергшихся пыткам под стражей. Собравшиеся выкрикивают: "Назарбаев сотталсын" ("Судить Назарбаева"). Также они требуют импичмента президенту Касым-Жомарту Токаеву, объявить досрочные президентские выборы, и чтобы Токаев не выдвигался на второй срок.

Собравшиеся призвали освободить задержанных несовершеннолетних, привлечь к ответственности полицейских, ответственных за пытки. Отпустить тех, кто подозревается в незначительных правонарушениях.

На развернутых плакатах надпись "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна", а также призывы ввести персональные санкции против экс-президента и его ставленника и против министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, на ведомство которого возлагают ответственность за пытки.

У монумента собрались также люди, которых связывают с незарегистрированной Демпартией, группой по созданию партии "Ел тірегі". С речью выступил и бизнесмен Булат Абилов, который после многолетнего молчания публично призвал людей выйти на митинг. В своем выступлении он предложил переименовать проспект Назарбаева в проспект Қаңтар (Январь).

Правозащитники, гражданские активисты и общественные деятели сообщили, что планируют собраться в 12 часов на митинг на площади Республики. Люди начали собираться еще до полудня.

Собравшиеся прочитали молитву в память погибших. Среди митингующих - матери погибших, раненых и задержанных молодых людей.

Они развесили списки с именами погибших и кричали «Народ – не террорист». Через некоторое время скорость мобильного интернета в этом месте существенно снизилась, митингующие заявили о возможной блокировке.

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