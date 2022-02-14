Шольц о поставках Украине оружия из Германии: Мы прорабатываем этот вопрос 7 14.02.2022, 19:43

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Олаф Шольц

Об этом канцлер Германии заявил в Киеве после встречи с Зеленским.

Власти Германии изучают вопрос поставок оружия Украине. Об этом на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве 14 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает корреспондент "Гордон".

"Вы знаете об отношении Германии по поводу поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится, мы вам сообщим", – отметил Шольц.

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