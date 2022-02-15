«Болеют российские и белорусские офицеры, солдаты, а вслед за ними и местные жители» 15.02.2022, 13:43

Что происходит на военных учениях в Беларуси?

Продолжающиеся на территории Беларуси военные учения «Союзная решимость – 2022» точно войдут в анналы белорусской истории если не по численности военнослужащих, принимающих в них участие, то по крайней мере по «пофигизму» его участников относительно как самих себя так, и «окружающей действительности», которая и является нашей страной, пишет «Беларуская праўда».

Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.

Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.

Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.

Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям – это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.

Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.

Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности – различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.

Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, мы потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё». А вот будет ли за что их ремонтировать – вопрос, поскольку непонятно где взять деньги в условиях, когда рубль, как и экономика постоянно находится в поисках «прощупывания дна».

Отдельная история – «борьба с природой». Только беженцы перестали рубить на западе страны лес на дрова и вот новая напасть: поступают массовые сообщения о том, что для обогрева и оборудования полевых лагерей происходят новые вырубки и по весне, в полюбившихся местах для отдыха, теперь вполне можно встретить какое-нибудь пепелище или другие «следы» учений.

Почему? Потому что, советская, а потом и российская армия никогда не славилась бережным отношением к этому, скорее наоборот, там даже просто человеческая жизнь часто вообще не имеет никакой ценности, все держится на страхе перед командованием, в общем имеются все условия для «бардака», который сейчас и наблюдается.

На данный момент уже имеется множество наблюдений как после отбоя солдаты по-тихому пьянствуют, не говоря уже про офицерский состав, более того, весьма быстро наладились поставки алкоголя на любой вкус от самогона, до чего-то «элитного».

Правда местные жители, включившиеся в эту игру сами же, и страдают, поскольку понятно же: денег у солдат немного, а процесс «выпить» – безостановочный, поэтому те, кто не устоял перед соблазном заработать, вскоре пожалели, с их дворов начали пропадать вещи.

В милицию никто не обращается, потому как страх, более того, сейчас во многих небольших населенных пунктах с наступлением темного времени суток наблюдается «добровольный комендантский час», как говорится «от греха подальше» все стараются сидеть по домам.

Да, пока «ничего такого» не было, но может именно поэтому и не случилось.

Хотя нет, в районе Храпкова в Гомельской области были обнаружены замерзшие (не насмерть) солдаты азиатской внешности, которые после употребления купленной самогонки, по всей видимости, просто уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя и решили не предавать инцидент огласке.

Кормежка в российской армии тоже не самая её сильная сторона, роликов в интернете, где солдаты жалуются на качество еды весьма много и неудивительно, что уже бывали случаи, когда солдаты просили у местного населения «дать что-нибудь поесть» или банально пропадает домашняя живность.

На этом фоне больше веришь сообщениям, в которые верить совершенно не хочется, что «под шумок» учений сейчас можно разжиться оружием, якобы даже автомат «Калашникова» реально купить, надо только знать, как и к кому подойти. А то что торгуют пайками, соляркой, обмундированием – это уже не новость, это уже и бизнес в том числе бартер на алкоголь и сигареты.

И – правда, при таком количестве войск, техники, оборудования, которое сейчас находится в Беларуси, пропажу какого-нибудь пистолета или автомата, сотен ящиков пайков и несколько тон соляры никто и не заметит, как такое списать на расходы во время учений? «тыловики» отлично знают, вот в этом сомневаться точно не приходится.

В общем настроения сейчас в Беларуси приблизительно такие: все ждут окончания этих учений, более смахивающих на монголо-татарское нашествие. И в любом случае можно сказать одно: такого в нашей стране еще точно не было, и лучше бы и не происходило.

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