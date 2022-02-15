СМИ: В белорусской деревне обнаружили замерзших пьяных российских солдат

СМИ: В белорусской деревне обнаружили замерзших пьяных российских солдат24
- 15.02.2022, 14:07
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Они уснули за расположением воинской части.
Издание «БП» сообщает, что под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области, были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты:
— После употребления купленной самогонки, по всей видимости, они просто уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя и решили не предавать инцидент огласке.