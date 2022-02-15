закрыть
15 февраля 2022, вторник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В белорусской деревне обнаружили замерзших пьяных российских солдат

24
  • 15.02.2022, 14:07
  • 22,134
СМИ: В белорусской деревне обнаружили замерзших пьяных российских солдат

Они уснули за расположением воинской части.

Издание «БП» сообщает, что под деревней Храпково, которая находится в Хойникском районе Гомельской области, были обнаружены замерзшие пьяные российские солдаты:

— После употребления купленной самогонки, по всей видимости, они просто уснули за расположением воинской части. По результатам разбирательств, начальника части заменили, ввели повторную проверку личного состава после отбоя и решили не предавать инцидент огласке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников