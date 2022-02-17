закрыть
17 февраля 2022, четверг, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Заражение «Омикроном»: врачи рассказали о сигналах из трех частей тела

  • 17.02.2022, 8:37
  • 2,548
Заражение «Омикроном»: врачи рассказали о сигналах из трех частей тела

Симптомы значительно отличаются от классического коронавируса.

Накопленные сегодня данные свидетельствуют, что симптомы варианта Омикрон отличаются от признаков, которые наблюдались у пациентов в периоды распространения других коронавирусных штаммов. Заражение Омикроном и вызываемая им инфекция могут проявляться без симптомов, успевших стать «классчическими» на прошлых этапах пандемии. Об этом напомнил в интервью доктор Чару Датт Арора, эксперт по COVID-19, работающий в Азиатском институте медицинских наук, пишет MedikForum.ru.

«Многие люди воспринимают COVID-19 как респираторное заболевание и ожидают в его случае появления соответствующих симптомов. Но важно понимать: вирус способен атаковать не только носовую полость или легкие», - заметил ученый.

Доктор Арора заявил, что сигналом о заражении Омикроном может юыть боль, возникающая в трех частях тела. Такую боль, по его словам, провоцируют реакции мышечной ткани, затрагиваемой воспалением, которое возникает в организме в результате инфицирования коронавирусом.

В частности, распространенным симптомом заражения вариантом Омикрон является боль в спине. Доктор Арора рассказал, что несколько проведенных исследований показали: порядка 42% людей, инфицированных новым штаммом, указывают на боли в спине как на один из основных симптомов своего недомогания.

В целом, констатировал эксперт, «мышечная боль, вызванная «коронавирусным» воспалением, обычно сосредотачивается в таких частях тела, как голова, нижняя часть спины и ноги (область колена)».

В свою очередь, издание The Huffington Post сообщает, что симптомом нового варианта ковида может быть суставная боль. В беседе с ним хирург-ортопед Йельского университета Питер Ванг предупредил, что «Омикрон может негативно влиять на опорно-двигательную систему».

Медик пояснил, что одним из побочных продуктов инфекции является значительное увеличение секреции веществ цитокинов – провокаторов воспалительного процесса. Этот выброс провоспалительных цитокинов вызывает реакцию в организме, которая затрагивает мышцы и суставы, вызывая в них характерную – ноющую, выкручивающую – боль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип