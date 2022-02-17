Заражение «Омикроном»: врачи рассказали о сигналах из трех частей тела 17.02.2022, 8:37

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Симптомы значительно отличаются от классического коронавируса.

Накопленные сегодня данные свидетельствуют, что симптомы варианта Омикрон отличаются от признаков, которые наблюдались у пациентов в периоды распространения других коронавирусных штаммов. Заражение Омикроном и вызываемая им инфекция могут проявляться без симптомов, успевших стать «классчическими» на прошлых этапах пандемии. Об этом напомнил в интервью доктор Чару Датт Арора, эксперт по COVID-19, работающий в Азиатском институте медицинских наук, пишет MedikForum.ru.

«Многие люди воспринимают COVID-19 как респираторное заболевание и ожидают в его случае появления соответствующих симптомов. Но важно понимать: вирус способен атаковать не только носовую полость или легкие», - заметил ученый.

Доктор Арора заявил, что сигналом о заражении Омикроном может юыть боль, возникающая в трех частях тела. Такую боль, по его словам, провоцируют реакции мышечной ткани, затрагиваемой воспалением, которое возникает в организме в результате инфицирования коронавирусом.

В частности, распространенным симптомом заражения вариантом Омикрон является боль в спине. Доктор Арора рассказал, что несколько проведенных исследований показали: порядка 42% людей, инфицированных новым штаммом, указывают на боли в спине как на один из основных симптомов своего недомогания.

В целом, констатировал эксперт, «мышечная боль, вызванная «коронавирусным» воспалением, обычно сосредотачивается в таких частях тела, как голова, нижняя часть спины и ноги (область колена)».

В свою очередь, издание The Huffington Post сообщает, что симптомом нового варианта ковида может быть суставная боль. В беседе с ним хирург-ортопед Йельского университета Питер Ванг предупредил, что «Омикрон может негативно влиять на опорно-двигательную систему».

Медик пояснил, что одним из побочных продуктов инфекции является значительное увеличение секреции веществ цитокинов – провокаторов воспалительного процесса. Этот выброс провоспалительных цитокинов вызывает реакцию в организме, которая затрагивает мышцы и суставы, вызывая в них характерную – ноющую, выкручивающую – боль.

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