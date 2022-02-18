Посольство США в Минске прекратило оказывать визовые услуги 5 18.02.2022, 16:10

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фото: ТАСС

Действия белорусских властей ограничивают возможности их предоставления.

Посольство США в Минске прекратило оказывать визовые услуги из-за сокращения штата сотрудников, на котором настоял официальный Минск

«В результате острой нехватки кадров из-за принудительного сокращения белорусскими властями штата сотрудников посольства США в Минске с 15 февраля консульский отдел приостановил все визовые услуги и предлагает только экстренные услуги для американских граждан.

Посольство США сожалеет, что действия белорусских властей ограничивают возможности консульских услуг. Мы призываем лиц, обращающихся за визовыми услугами, назначать встречи в соседних посольствах и консульствах США и приносим извинения за неудобства. Имейте в виду, что время обработки может быть больше, чем обычно», — сообщается на странице посольства в «Фейсбуке».

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