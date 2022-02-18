Как омикрон проявляется по дням? 18.02.2022, 18:58

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Этот штамм коронавируса, как правило, поражает верхние дыхательные пути и бронхи.

Главврач минской 10-й городской поликлиники Светлана Цобкало описало агентству "Минск-Новости", как меняются симптомы омикрона день ото дня.

– Омикрон, как правило, поражает верхние дыхательные пути и бронхи, до воспаления легких не доходит, – объяснила доктор. – У пожилых людей есть риск осложнений со стороны других органов и систем. В таком же положении люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом.

Симптомы омикрона по дня:

- первые день-два болезни – заложенность носа, иногда с выделениями, головная боль, повышенная температура тела;

- потом начинает очень сильно болеть горло, как при ангине, появляется осиплость;

- далее – сухой приступообразный кашель.

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