Белорус решил сварить самогон — и обрушил стену между квартирами 20 19.02.2022, 9:22

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Внезапную «перепланировку» осуществил житель Кричева.

Если в многоквартирном доме есть неблагополучные соседи, то для нескольких десятков семей будни и выходные превращаются в испытание. Люди буквально живут на пороховой бочке. Внезапную «перепланировку» своей, а заодно и чужой квартиры осуществил житель Кричева, пишет onliner.by.

Мужчина 1962 года рождения обосновался в трехэтажном доме на улице Артиллеристов. Сегодняшний день он начал с того, что решил сварить самогон. Запустил установку. Но через некоторое время отлаженная система дала сбой. Как сообщает МЧС, в 12:30 в дежурную службу поступило сообщение об обрушении межквартирной перегородки.

По прибытии МЧС выяснилось, что в процессе самогоноварения на газовой плите произошла разгерметизация самодельного устройства, благо без последующего горения. Прозвучал взрыв. В результате ЧП пострадал самогонщик: мужчина получил незначительные ожоги и самостоятельно обратился в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен для амбулаторного лечения, так как в госпитализации не нуждался.

— В квартире повреждено имущество, также произошло обрушение перегородочной стены между помещениями спален в смежных квартирах. Предварительная причина происшествия — конструктивный недостаток самодельного устройства для самогоноварения.

Специальная комиссия провела осмотр места происшествия. При визуальном осмотре жилых помещений нарушений состояния несущих конструкций здания не выявлено. Жилье пригодно для дальнейшего проживания. По факту изготовления продуктов самогоноварения работники РОВД Кричевского района проводят проверку, — поясняют в МЧС.

Кто и как будет заделывать брешь, насильно сплотившую соседей, пока не сообщается. В этой ситуации радует то, что квартира — источник взрыва — находилась на третьем (из трех) этаже. И никто из соседей не пострадал.

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