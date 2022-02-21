Россия перебросила в Азовское море еще 10 кораблей 2 21.02.2022, 14:26

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Что происходит в регионе?

Россия проведет учения в Азовском море, для чего на пятеро суток закрывает большую часть его акватории и воздушного пространства над ним. Для участия в учениях 10 кораблей и катеров Черноморского флота ВМФ РФ проследовали в Азовское море под Крымским (Керченским) мостом.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале, пишет apostrophe.ua.

В частности речь идет о трех больших десантных кораблях (БДК) "Саратов" (проект 1171), "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (проект 775), малом ракетном корабле (МРК) "Набережные Челны" (проект 12411), малом противолодочном корабле (МПК) "Поворино" (проект 1124М), патрульном корабле "Павел Державин" (проект 22160) и группы катеров.

О том, что значительная часть воздушного пространства над Азовским морем будет закрыта Россией, свидетельствуют данные NOTAM - извещений об опасности, имеющее важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

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