На границе с Украиной голодает более сотни российских солдат 9 21.02.2022, 14:42

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Воды тоже нет.

Жители российского села Веселая Лопань обратились к «Комитету солдатских матерей» и сообщили, что на вокзале станции Долбино, что близ их села, находится большое количество военнослужащих — контрактники со срочниками вперемежку (более 100 человек) из Таманской дивизии. Военные живут там уже 5 дней, питаются за личные деньги. У кого то они уже закончились (денежное довольствие срочников в РФ составляет порядка 2 тысяч рублей), а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка тоже неизвестно, говорится в сообщении на сайте российского «Комитета солдатских матерей».

В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно, сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала. Расположились как смогли — как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки.

«Кошмар какой то. Это что за необходимость такая в мирное время создавать подобные условия для военнослужащих? Это что за отношение высших должностных лиц к своему личному составу, к офицеру сопровождающему бойцов? Где сотрудник штаба, обязанный контролировать эту командировку? Ушел на выходные и чай с баранками пьет? Значит информацию передадим вышестоящему руководству. Надеемся, они организуют нормальные условия, горячее питание и питьевую воду для бойцов. И кстати, где сухпайки?», — говорит Светлана Голуб, председатель Ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей».

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