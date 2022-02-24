Видеофакт: В украинских городах раздаются взрывы 24.02.2022, 6:30

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Харьков

Фото: unian.net

Россия начала войну против Украины.

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов. Информацию о взрывах в столице Украины подтверждает украинское агентство unian.net.

Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов.

В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".

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