Видеофакт: В украинских городах раздаются взрывы
- 24.02.2022, 6:30
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Россия начала войну против Украины.
Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов. Информацию о взрывах в столице Украины подтверждает украинское агентство unian.net.
Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов.
В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".