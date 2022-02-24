Украинская армия отбивает удары российских оккупантов (Онлайн) 1 24.02.2022, 14:41

5,000

Что происходит в Украине прямо сейчас.

Около 6 утра по минскому времени началась российская агрессия против Украины. Россия нанесла ракетные удары по аэропортам, военным складам и другим стратегически объектам.

Удары наносились и с территории Беларуси. Российская техника перешла границу. Украинские военные дают оккупантам отпор. Агрессор несет потери, есть сдавшиеся в плен российские солдаты.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий. (Что происходило в Украине до 14:00 вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале):

14:22 Обращение министра обороны Украины:

— Все, кто готов держать оружие, вступайте в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага! Сохраняем спокойствие! Держим строй! Верим в ВСУ! Слава единой Украине!

14:21 Уничтоженный танк оккупантов под Харьковом. Внимание, видео +18

14:19 Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Можно однозначно сказать, что Лукашенко превратился в Моторолу, в этого уже умершего бандитского вожака. Ситуация дикая, с белорусской территории наносятся удары по Украине. Это подтверждают военные и пограничники Украины. Вошла техника, вертолеты без опознавательных знаков. А колхозный вождь (я имею в виду Лукашенко) до сих пор молчит и изображает из себя невинную овечку.

Ситуация действительно страшная, миллионы белорусов стали заложниками двух диктаторов. Потому что понятно, что если бы не Путин, то Лукашенко не удержался бы у власти в 2020 году. И понятно, почему с такой звериной жестокостью уничтожались белорусские организации и в тюрьму были брошены белорусские лидеры, а также тысячи белорусских патриотов. Но Лукашенко ждет судьба Моторолы, Гиви и других военных преступников.

14:15 Российские танки под Харьковом уничтожили 18-летние срочники Нацгвардии Украины.

Об этом на брифинге рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович:

— Под Харьковом идут бои в 4-5 км от черты города с северной стороны. Срочники Национальной гвардии Украины, солдаты, которые не изучали ведение общевойсковых боев и являются 18-летними ребятами, подбили четыре танка Вооруженных сил РФ. Что вообще подвигом по военным меркам.

14:12 Над Гостомелем, который находится под Киевом, идет бой с 20 вертолетами агрессора.

14:09 Российские оккупанты пошли на прорыв Киевской области с территории Беларуси. Белорусский диктатор принимает активное участие в агрессии РФ.

14:02Первые российские солдаты, взятые в плен.

13:58Появилось видео уничтожения вертолета оккупантов.

13:51 Еще один вертолет оккупантов отправился на свалку!

13:49 Генштаб Украины сообщает, что над Луганщиной был сбит самолет ВС РФ. Это уже седьмой самолет, сбитый украинскими подразделениями ПВО.

13:45 Срочное заявление НАТО по ситуации в Украине:

— Североатлантический альянс назвал действия России угрожающими евроатлантической безопасности;

— НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса;

— Североатлантический совет решительным образом осуждает военную операцию России в Украине;

— Повышают готовность сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства.

13:39 Появился мощный ролик украинских солдат, которые находятся на передовой.

Хто як не Ми 🇺🇦

Ми стоїмо на захисті нашої України!

Україна понад усе!!!

Вірте в ЗСУ pic.twitter.com/6Px1QGrK6m — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 24, 2022

13:30 Лидер рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам:

— Ребята, друзья, соратники, я призываю всех бороться с лукашистcкой и путинской гнидой. Я призываю всех, кто сейчас на рабочих местах, остановить работу, требовать полного прекращения боевых действий на территории Украины. Потому что эта война коснулась уже и нас. Потому что эту войну начали с согласия того же Лукашенко. Войска введены с территории Республики Беларусь. Это значит, что с территории Беларуси пришел захватчик и украинцы могут дать отпор. Лукашенко втянул нас в войну. И этого отрицать мы не можем.

Я призываю всех неравнодушных граждан: хватит молчать. Мы домолчались. Начинайте бороться.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».