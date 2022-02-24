Под Харьковом уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр» и два бронетранспортера с военными

Под Харьковом уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр» и два бронетранспортера с военными2
- 24.02.2022, 16:55
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Оккупанты понесли тяжелые потери на этом направлении.
Появилось видео подбитой техники путинской армии под Харьковом. Это бронеавтомобиль «Тигр-М», сообщает УНИАН.
Кроме того, возле Харькова (на выезде из города в сторону Циркунов) уничтожены два российских многоцелевых плавающих бронетранспортера (МТЛБ) с военными.
Наряду с броневиками в кадр попали двое убитых в русской форме - мужчина и женщина. На дороге также стоит расстрелянная «Нива», рядом с которой лежит убитый человек в штатском.