Наша война и наша вина 3 Ирина Халип

25.02.2022, 8:37

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Ирина Халип

Оруэлл как документальная хроника.

Нашей общей ошибкой было считать «1984» Джорджа Оруэлла антиутопией. Потому что в действительности это просто хроника событий. «Свобода – это рабство. Война – это мир. Незнание – сила». Давайте признаем наконец, что мы живем именно в этих обстоятельствах, и действовать соответственно.

Если нам говорят, что войны не будет – значит, нужно готовиться к войне. Чтобы никаких потом «ах, как неожиданно, кто бы мог подумать, они же говорили, что никогда, только переговоры».

Если нам обещают, что белорусские военные никогда не будут воевать за пределами Беларуси – значит, нужно срочно увозить из страны детей призывного возраста или прятать их в подвале, на чердаке, в сарае.

Если нам расписывают светлое будущее отечественной экономики, которая, несмотря ни на какие санкции, прет, как танк, сметая все на своем пути, - значит, нужно запасаться гречкой и сухарями, потому что завтра жрать будет нечего.

Если нам на голубом глазу показывают хитрозачесанные графики, на которых белорусский рубль выглядит крепким и стабильным – значит, нужно срочно всю зарплату снять с ближайшем банкомате и перевести ее в доллары, даже если в очереди в обменник придется стоять весь день.

Если нас пытаются убедить в том, что белорусы хорошо живут и имеют сбережения, достаточно заглянуть в кошелек или под матрац и убедиться: никаких сбережений давно уже нет, их сожрала еще предыдущая война соседей или волна репрессий.

Если говорят, что бело-красно-белый флаг запрещен и вообще он коллаборантский и практически фашистский – значит, нужно сидеть ночами за швейной машинкой и шить эти флаги, только они и есть настоящий государственный символ.

Если люди в форме с суровым пронизывающим взглядом – такие глаза не могут обмануть, конечно, – утверждают, что российские войска пришли в Беларусь исключительно для учений, а после учений тут же уберутся восвояси, - значит, никто никуда не уйдет, разве что через украинскую границу.

Если нам клянутся в том, что независимость и суверенитет страны незыблемы и всякий чиновник готов жизнь свою положить ради этих ценностей, - значит, оккупанты уже на пороге, и пора ехать в деревню выкапывать дедово или прадедово ружье, а заодно присматривать хороший густой лес для дислокации партизанского отряда.

Если нас призывают с государственных телеэкранов прийти на референдум и непременно проголосовать за всякие замечательные перемены, и даже подкрепляют свои призывы песнями Цоя – значит, ни в коем случае никуда идти не стоит, и вообще нужно немедленно забыть о том, что еще и такую забаву с использованием народа придумали себе государственные маразматики.

Если нам говорят доверительно, что это не наша война, а чужая, - значит, нужно немедленно осознать, что война, увы, наша. И вина – тоже наша.

Да, мы виноваты в том, что позволили двум безумным узурпаторам не только Кафку сделать былью, но и Оруэлла – документальной хроникой. Своим молчанием, своими сердечками из пальцев, своим спокойствием, своей уверенностью в том, что с нами всего этого не случится. Но оно уже случилось. И сейчас – самое время исправлять собственные ошибки и брать наконец страну в свои руки, пока не пробило полночь и все мы не превратились в тыквы.

А что до двух выживших из ума мракобесов, то они сейчас бредут в темных очках ночью по минному полю и тяжело опираются друг на друга, как лиса Алиса и кот Базилио из старой «Беларусьфильмовской» картины. Они и сами не помнят, где именно закапывали мины, когда были еще в сознании. На этих минах они и подорвутся.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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